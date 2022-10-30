Kereviz suyu zayıflatır mı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem anlattı



Ekim ayının sonu itibariyle yeni dönem kerevizleri hasat edilip tezgahlarda yerini almaya başlıyor. Kereviz folat, potasyum, manganez, A, C ve K vitaminleri dahil olmak üzere çok sayıda besin ögesi bakımından zengindir. Aynı zamanda harika bir riboflavin, B6 vitamini, pantotenik asit, kalsiyum, magnezyum ve fosfor kaynağıdır. Tam bir şifa deposu olan faydaları saymakla bitmeyen kereviz kilo vermek isteyenlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor. Genellikle kerevizin yaprak ve saplarıyla hazırlanan detoks suları öğünlere ekleniyor. Peki zayıflama için bu kadar çok tercih edilen kereviz ile hazırlanan detoks içecekleri gerçekten zayıflatıyor mu ? Bilimin bu konuya bakış açısı nedir gelin birlikte inceleyelim.



BİLİMSEL DAYANAĞI YOK

Genellikle kerevizin sapları ile hazırlanan sebze suları zayıflama için öğün olarak tercih edilebiliyor. Bu uygulamayı yapan kişiler kerevizin karaciğerde depolanan yağ hücrelerini parçaladığını ve çözdüğünü iddia ediyor. Ancak bu iddianın maalesef bilimsel bir dayanağı olmadığı için bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Bununla birlikte, kereviz suyu farklı yollarla kilo kaybını teşvik edebiliyor. Kilo kaybı temelde kalori kısıtlaması ile sağlanır. Kereviz suyu diğer pek çok içeceğe göre daha düşük kalori içeriğine sahip olduğu için yüksek kalorili içecekleri kereviz suyuyla değiştirmek, kilo vermeye destek sağlayabilir. Yemeklerle birlikte kereviz suyu tüketimi de mide doluluğunu arttırarak porsiyon kontrolü sağlamaya yardımcı olabilir. Özetleyecek olursak kereviz suyu sağlıklı ve düşük kalorili bir içecek olmasına rağmen, maalesef kilo vermede tek başına yeterli değildir. Kereviz suyu, anti-enflamatuar etkilere sahip bitki bileşikleri olan flavonoidlerden zengindir. Artmış flavonoid alımı, daha düşük kalp hastalığı, diyabet ve kanser riski ile ilişkilidir. Yapılan araştırmalarda flavonoidlerin sıvı formda alınmasının vücut için en etkili yöntem olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, kereviz ve suyu bu hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca kereviz suyu yüksek C vitamini içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Kereviz nitrat içeriği nedeniyle kalp sağlığını destekler ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar sonucu kereviz suyunun kolesterol seviyelerinde azalmaya yardımcı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır ancak bu konuyla ilgili daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır.



FAZLA TÜKETİMİNİN YAN ETKİLERİ

Kerevizin suyu sıkıldığında, lif kaybı olur. Bir deste kereviz sapı yaklaşık 10 g lif içerirken suyu lifsizdir. Bu nedenle öğün olarak kereviz suyu tüketildiğinde çabuk acıkma durumu yaşanabilir. Ayrıca kerevize başka meyveler eklenerek hazırlanan detoks içecekleri yüksek kalori içerebilir. Bu besinlerin suyunu içmektense kendisini tüketmek daha fazla avantaj sağlayacaktır. Kereviz suyunun bir diğer dezavantajı aşırı sodyum alımına neden olabilmesidir. Kerevizin kökü tüketildiğinde günlük sodyum alımı çok yükselmez. Ancak 1 bardak kereviz suyu 288 mg sodyum sağlar. Bu nedenle tansiyon hastaları tüketimde aşırıya kaçmamalıdır.

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