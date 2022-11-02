Prebiyotik beslen stresi unut!

Stres günümüzde herkesin hayatında var. Stresle başa çıkma konusunda ilk akla gelen egzersiz veya keyifli aktiviteler yapmak olur. Ancak yeni bir araştırmaya göre tükettiğiniz gıdalar da stres konusunda etkili oluyor. APC Microbiome Ireland dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 4 hafta boyunca daha fazla fermente gıda ve besinsel lif tüketmek, hissedilen stres seviyesini önemli derecede azaltıyor. Son 10 yılda, gittikçe artan sayıda araştırma beslenmenin zihin sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gösterdi. Bu etki o kadar önemli ki sağlıklı beslenme, birçok zihinsel hastalığın riskini de azaltıyor. Yapılan bir araştırmada prebiyotik ve fermente ürün tüketenlerin daha az stresli hissettiğini ortaya çıkardı.





MEYVE VE SEBZELER

Peki prebiyotik besinler neler? Prebiyotikler, meyvelerde; yaban mersini, ahududu, armut, elma, muz, karpuz, sebzelerle; ıspanak, pazı, brokoli, bezelye, pırasa, enginar, kuşkonmaz ve tam tahıllarda; buğday, arpa, bulgur, yulaf olarak sayılabilir. Ayrıca süt ürünlerinde de bulunurlar. Hem prebiyotikleri (tahıllar, sebze ve meyveler), hem de probiyotikleri (süt ve ürünleri) içeren zengin çeşitli bir diyet takibi yapmanız bağırsak floranızı düzenler. Kemik suyu, hindistan cevizi, nane, deniz somonu, limon, zencefil ve elma sirkesi kullanımı da bağırsak onarımına katkıda bulunur. Böyle sağlıklı beslenme diyeti hem zihinsel hem de fiziksel olarak size olumlu katkılar sağlar.