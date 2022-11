Kan, üretimi olmayan sürekli ihtiyaç

KONUK YAZAR HARUN AYGÜN YAZDI



Türk Kızılayı Ulusal Güvenli Kan Temini programı kapsamında 18 bölgede kan merkezi ve bölge kan merkezlerine bağlı 68 kan kan bağışı merkezi ile kan temin kapsamında aralıksız çalışmalarına devam ediyor. "Kan" üretimi ve fabrikası olmayan tek madde. Üstelik sürekli bir ihtiyaç. Hem de hayati önem taşıyan bir madde. Bölgemizde Türk Kızılayı bu anlamda son derece başarılı bir program ve değişik kampanyalarla kan bağışını her kitleye, her sektöre yaymaya çalışıyor. Bölge Müdürü Dr. Barış Dalaş son yaptığı İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü destekli toplantılarda bölgedeki tüm okullara ve öğrenci velilerine bu kampanyayı duyurmaya ve herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

Bu kapsamda yaklaşık 25.000 bin ünite kan toplamayı hedefledi. Umarım bu çalışmaların sonucunda hedeflenen rakamların üzerine çıkılır. Kan Merkezi Müdürü ve ekibi bu konuda çok istekli ve de arzulu çalışıyorlar.

Ev hizmetlerinde sigorta şartı

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt geçtiğimiz hafta ev hizmetlerinde çalışanlar için önemli uyarılarda bulundu.

Bu alanda hizmet alan ve hizmet sunanlar için kayıtlı istihdamı geliştirmek için çalışmaları olduğunu anlattı. Çalışma alanlarında her an her türlü iş kazalarının olduğu, özelikle de ev hizmetlerinde bu tür kazaların ciddi sonuçlara yol açtığı ev işlerinde çalışanların da sigorta kapsamında mutlaka kayıt altına alınmasında yarar var. Sosyal Güvenlik Yasasıyla günümüzde sigortasız işçi çalıştıranın bir bürüt asgari ücret cezası var. Fakat yine de ülkemizde sigortasız ev hizmetleri yapan çalışanlar var. Fakat şöyle de bir durum söz konusu çalışan kadına "Sana sigorta yapacağım günlük ücretin de bu kadar" dediğinizde "Siz sigorta parasını bana nakit verin ben bu rakama asla çalışmam" diyen de maalesef çok var. Haftada bir gün veya ayda iki günlük hizmet veren ev kadınları bulmak da aynı karaborsa gibi. Bu koşullarda sigorta garantili çalışan kadın bulmak mümkün değil.

MEVSİMSEL HASTALIK BADEMCİK VE GENİZ ETİ

KBB uzmanları özelikle de bu mevsimde çocuklarda kronik hastalık haline gelen bademcik enfeksiyonu ve geniz eti büyümesinin çok sık görülebildiğini söylüyorlar. Bu alanda ciddi ameliyatlara başarı ile imza atan ve alanında uzmanlaşmış hekimlerimizden Op. Dr. Cem Karas'ın görüş ve önerilerini sizlerle paylaşmak istedim. Op. Dr. Karas özellikle sık görülen bademcik, geniz eti büyümesi ve kulakta sıvı birikmesine karşı anne ve babalara şu uyarılarda bulundu.

"Bademcikler dışarıdan gelen mikroplara karşı savunma sisteminin bir parçası olan organlardır. Savunma görevi sırasında, bademcik iltihabı dediğimiz ateş, boğaz ağrısı, kızarıklık, halsizlik gibi şikâyetlere yol açan hastalık meydana gelebilir.

Çocuklarda sık rastlanan bademcik iltihaplarında, doktorunuz tarafından verilen ilaçlar hastalığın iyileşmesini sağlar.

Bademcik ameliyatları KBB uzmanınızca gerekli görüldüğünde yüz güldürücü girişimlerdir. Thermal Welding, Koblator sistemleri ile bademcik ameliyatları yapılmaktadır. Bu sistemler, ısı ve basınç ile dokuların kanamasız ayrılmasına dayanır.

Teknik sayesinde kanama olasılığı minimuma indirilir. Ameliyat sonrasında ağrı çoğu zaman hiç olmaz ya da oldukça hafif hissedilir."



■ Hangi durumlarda bademcik alınmalı?

Her yıl sık sık tekrarlayan (yılda 5 defadan fazla), sürekli ilaç kullanımına gerek duyulan kronik enfeksiyonlar, aşırı iri bademciklerden kaynaklanan nefes alma güçlüğü, horlama, ağzı açık uyuma, büyüme-gelişme geriliği gibi durumlarda,



■ Geniz eti ameliyatı ne zaman gerekli?

Nefes alma güçlüğü, uyku apnesi, sık tekrarlayan geniz eti iltihabı, konuşma bozukluğu gibi durumlardan bir veya birkaçı varsa doktorunuz geniz eti ameliyatı önerebilir.

Ne kadar basit görünüyor olursa olsun, her ameliyat çocuk ve ebeveynler için genellikle korkutucudur. Onu nelerin beklediğini anlatarak, çocuğunuzun kendini ameliyata hazırlamasına yardımcı olabilirsiniz.