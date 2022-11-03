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Haberler Sağlık Mide yanmasının ilacı zencefil çayı

Mide yanmasının ilacı zencefil çayı

3.11.2022

Mide yanmasının ilacı zencefil çayı
EN doğal ağrı kesicilerden biri olarak kabul edilen zencefil çayını midenizde yanma veya ağrı hissettiğiniz an içebilirsiniz. Zencefil aromasından fazla hoşlanmıyorsanız tarçın, karanfil, limon veya bal gibi ek malzemelerle de tadını yumuşatabilirsiniz; yani yeter ki için bu çayı. Midedeki yanma ve ağrıyı hafifletmesinin yanı sıra vücutta biriken toksin ve ödemin de atılmasına yardımcı olur. Limon ile birlikte tercih edilirse mide bulantısını anında keser. Özellikle soğuk kış günlerinde zencefil çayı boğaz ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı gibi durumlarda da iyi gelecektir. Bağışıklığı güçlendirir, grip ve soğuk algınlığına birebirdir.
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