Potasyum depolarınızı bu besinlerle doldurun

SAĞLIKLI bir bedene sahip olmanın yollarından biri de vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri dengeli şekilde almaktır. Vücudun gereksinim duyduğu minerallerden biri de potasyumdur. Potasyum, hücrelerin yenilenmesinde görev alır. Kalp sağlığının ve sinir hücrelerinin korunması için her yaştan kişinin yaşına orantılı potasyum alması önerilmektedir.

KURU ÜZÜM

SAĞLIKLI ara öğünlerin tamamlayıcı lezzeti olan kuzu üzüm, mide ve bağırsak fonksiyonlarının çalışmasında etkilidir. En çok potasyum içeren besinler arasında yer alan kuru üzüm sindirim sistemini de rahatlatır.



ISPANAK

Lezzetli yemeklerin ana malzemelerinden biri olan ıspanak, potasyum içerir. Düşük kalorili olan bu sebze demir açısından da zengindir. Kalsiyum ve potasyum içeren besinler içinde bulunan ıspanak bu özelliği sayesinde bir taşla iki kuş vurmanızı sağlar.



İNCİR

EĞER potasyum ihtiyacınızı lezzetli besinlerden karşılamak isterseniz; mevsiminde taze incir tüketebilirsiniz. Mevsimini dışında da bu meyveden faydalanmak için kuru inciri ara öğünlerinize davet edebilirsiniz.



MUZ

Potasyum değeri yüksek olan bir meyve de muzdur. Muz aynı zamanda uzun süre tok tutan bir meyve olduğu için diyet ara öğünlerinde de önerilir.



SOMON

Potasyum deniz ürünlerinden de alınmaktadır. En güçlü deniz ürünü ise bu konuda somon balığıdır. 100 gramlık somon balığı diliminde 460 mg potasyum bulunur ve yetişkin bir birey için iyi bir değerdir.



HAVUÇ

Kemik sağlığını ve görme yetisini güçlendiren havuç, A vitamini bakımından oldukça güçlüdür.



HİNDİSTAN CEVİZİ

Hindistan cevizini çiğ olarak tüketerek vücut fonksiyonlarının ideal düzeyde çalışmasına destek olabilirsiniz. 100 gram Hindistan cevizi tüketmek isterseniz; 365 mg potasyum alacağınızı bilmelisiniz.



HURMA

Hurma hem potasyum hem de B vitaminleri açısından zengin bir besindir. Bu nedenle ölçülü tüketmenizde fayda vardır. Eğer aşırı miktarda hurma tüketirseniz, kan şekerinizi yükseltebilirsiniz. Potasyum içeren besinler diyetisyen tarafından diyet listesine eklenebilir ve hurma özellikle tatlı ihtiyacını da karşılamak için önerilmektedir.