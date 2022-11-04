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Haberler Sağlık Karaciğer sağlığı için bolca sarımsak tüketin

Karaciğer sağlığı için bolca sarımsak tüketin

4.11.2022

Karaciğer sağlığı için bolca sarımsak tüketin
SAĞLIKLI bir vücut için doğru beslenmenin önemi büyük. Karaciğer sağlığı için ise sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, zerdeçal, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefil tercih edilebilir. Beslenmede çeşitlilik çok önemli. Vücutta doğal detoks işlevini gören karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri var. İLK ADIM DENGELİ BESLENME

ALKOL kullanımı ve aşırı yağlı gıdalar karaciğer yağlanması, Hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabiliyor. Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalı. Karaciğere iyi gelen besinler sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, zerdeçal, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefildir.
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