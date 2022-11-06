Aralıklı orucun bilimsel olarak kanıtlanmış etkileri

Aralıklı oruç yani intermittent fasting (IF) son yıllarda en çok tercih edilen beslenme modelleri arasındadır. Yemek yeme ve açlık periyotlarından oluşur ve birkaç farklı uygulama yöntemi vardır. 16/8 yöntemi, 24 saatlik oruç ve 5:2 diyeti en bilinenleridir. En çok uygulanan yöntem ise genellikle 16/8 yöntemidir. Bu sistem günlük 16 saat açlık ve 8 saat yemek yeme periyodundan oluşur. 16 saatlik süre boyunca hiçbir kalori alımı gerçekleştirilmemelidir. Günlük alınması gereken besinler ise 8 saatlik yeme periyodunda düzenli ana ve ara öğünlerde tüketilmelidir. 16 saatlik oruç periyodunda su, açık çay, sade kahve, sade soda, bitki çayı tüketilebilir. Peki bu kadar popüler olan bu diyet modeline bilimin bakış açısı nedir? Aralıklı orucun sağlık üzerine kanıtlanmış faydaları nelerdir ? Gelin hep birlikte inceleyelim.



HORMONLAR, HÜCRELER VE GENLER ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ VARDIR

Açlık periyodunda kan insülin seviyeleri önemli ölçüde düşer ve bu da yağ yakımını kolaylaştırır. Büyüme hormonu (GH) seviyelerinde ise artış görülür. Bu hormonun yükselmesi yağ yakımını destekler ve kas kazanımını kolaylaştırır. Aynı zamanda aralıklı oruç gen ekspresyonunu destekleyerek hastalıklara karşı koruyucu etkileri bulunan gen ve moleküller üzerinde olumlu etki sağlar.



METOBOLİZMAYI HIZLANDIRIR, KİLO KAYBI VE YAĞ YAKIMINI DESTEKLER

Aralıklı orucun vücuda pek çok faydası olsa da genellikle kilo verme amacı ile uygulanır. Açlık periyotları besin tüketimini sınırlandırarak kalori açığı oluşturur ve bu şekilde kilo kaybını destekler. Ayrıca düşük insülin seviyeleri ve yüksek GH seviyeleri de vücut yağlarının yakımını destekler, metabolizmayı hızlandırır ve enerji harcamasını kolaylaştırır. Başka bir deyişle, aralıklı oruç hem harcanan kaloriyi artırır hem de alınan kalori miktarını kısıtlar. 2014 yılında yapılan bir literatür incelemesine göre 3-24 hafta boyunca aralıklı oruç uygulayanlarda % 3-8 civarında kilo kaybı tespit edilmiştir. Ayrıca bu bireylerde görülen kilo kaybının büyük bir kısmının visseral yani bel çevresindeki yağlardan olduğu tespit edilmiştir. Bu durum pek çok kronik hastalık riskinin de azalmasını destekler.

KALP HASTALARI İÇİN FAYDALI OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN

Yapılan laboratuvar çalışmalarında aralıklı orucun kan basıncı, kolesterol, trigliserit, insülin seviyeleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu belirteçlerin kalp hastalıkları üzerinde de etkileri vardır. Bu nedenle aralıklı orucun kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkilerinin olduğunu söylemek mümkün ancak bu konuyla ilgili daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır.

VÜCUTTAKİ OKSİDATİF STRESİ VE İLTİHABI AZALTABİLİR HÜCRESEL ONARIM SÜREÇLERİNİ TETİKLER

Açlık periyodunda vücuttaki hücreler enerji ve besin elde edebilmek için vücuttaki işlevsiz hücreleri metabolize eder. Bu durum otofaji olarak adlandırılır. Artmış otofaji; atıkların uzaklaştırılmasını, yaşlı hücrelerin yerine genç hücrelerin geçmesini, vücuttaki oksidatif stresin ve iltihabın azalmasını sağlar. Aralıklı oruç bu etkileri nedeniyle kanser, alzheimer ve nörodejeneratif hastalıklara karşı oldukça koruyucudur.

İNSÜLİN DİRENCİ VE TİP 2 DİYABETE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTABİLİR

TİP 2 diyabet ve insülin direnci son yıllarda oldukça sık karşılaşılan sağlık problemleri arasındadır. Yapılan araştırmalarda aralıklı orucun insülin direnci için büyük faydaları ve kan şekeri seviyelerinde etkileyici bir azalmaya yol açtığı gösterilmiştir. Aralıklı oruç üzerine yapılan insan çalışmalarında, prediyabetli kişilerde açlık kan şekeri 8-12 hafta boyunca aralıklı oruç uygulaması ile % 3-6, açlık insülini % 20-31 oranında azalmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre aralıklı orucun Tip 2 diyabet geliştirme riski taşıyan insanlar için oldukça koruyucu etkilere sahip olduğunu söylemek mümkün. Ancak çalışmalarda cinsiyete göre etkilerinin değişebileceği de savunulmaktadır.

BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLER VE ALZHEİMERA KARŞI KORUYUCUDUR

Aralıklı oruç, beyin sağlığı için önemli olduğu bilinen oksidatif stres, enflamasyon, kan şekeri seviyeleri, insülin direnci üzerinde pek çok olumlu etkiye sahiptir. Bu nedenle aralıklı orucun beyin sağlığı için de faydaları vardır. Ayrıca aralıklı oruç beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) adı verilen bir beyin hormonunun seviyelerini de artırır. BDNF eksikliği depresyon ve diğer çeşitli beyin problemlerine neden olabilir. Yapılan bir araştırmada da, aralıklı orucu yaşam tarzı haline getiren alzheimer hastalarının 10'undan 9'unda semptomlarda azalma tespit edilmiştir.