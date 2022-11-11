Galen Hastanesi’nde kanser hastaları bir araya geldi

ÖZEL Tınaztepe Galen Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tülay, kanser ile mücadele veren ve 5 yılı tamamlayan kanser hastalarıyla birlikte bir toplantı düzenledi. Yaşadıkları tecrübeleri birbiriyle paylaşan katılımcılara, toplantının sonunda "Kanser değil, sen güçlüsün" yazılı katılım sertifikaları takdim etti.

ÜNÜMÜZDE kanserin erken teşhis edildiğinde tedavide başarı oranının arttığını söyleyen Prof. Dr. Tülay Akman, "Biz her zaman şunu söylüyoruz. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Bu yüzden düzenli rutin kontroller çok önemli. Bu anlamda bu süreçte moral ve motivasyonda çok önemli. Çünkü sizler, kanserden daha güçlüsünüz. Ben her tedavide başarıya ulaştığımız hastada farklı bir mutluluk yaşıyorum" diye konuştu.