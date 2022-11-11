Gripten korunmanın yolu doğru beslenme

Sonbaharın artık kendini iyice hissettirmesiyle beraber hava sıcaklıklarında meydana gelen ani ısı dalgalanmalarının grip, nezle ve soğuk algınlığına yakalanma riskini oldukça artırdığı, bu hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından birinin ise güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaktan geçtiği belirtildi.

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, bağışıklık sistemini güçlendirici en güzel kaynağın doğal besinler olduğunu söyledi. Özbay, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunabilmek için bu mevsimde sofralarda bolca yer verilmesi gereken besinleri sıraladı.

KORUYUCU KALKAN NAR

İçeriğindeki "antosiyanin" adlı bileşen sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak narın suyunu sıkıp içmek yerine orta büyüklükte bir narı tüketmek bağırsak sağlığı açısından daha yararlı oluyor.

C VİTAMİNİ İÇİN TURUNÇGİLLER

TURUNÇGİLLER olarak da tanımlanan greyfurt, portakal, limon ve mandalina, C vitamini deposu olarak biliniyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tüketmek ise grip ve soğuk algınlığından korurken, posaları sayesinde bağırsak sistemi de fayda görüyor.

ASTIM ATAKLARINA KARŞI BOL BOL KİVİ

GRİP ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili olan kivi, içerdiği bol miktardaki C vitamininin yanı sıra A, E, K vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum açısından da oldukça zengin bir besin. Kivinin ayrıca kış aylarında artan astım ataklarını önlemede de etkisi olduğu biliniyor.

BAĞIRSAKLARIN DOSTU YOĞURT

DOĞAL yoğurt ve probiyotik kaynakları düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak florasını zenginleştirerek bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yoğurt bunun yanı sıra içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı kalkan etkisi gösteriyor ve savunma sisteminin gelişmesine katkı sağlıyor.

YAĞLI TOHUMLAR İHMAL EDİLMEMELİ

CEVİZ, badem ve fındık gibi yağlı tohumların E vitamini, çinko, magnezyum, Omega-3 gibi yağ asitleri ile mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirdikleri biliniyor. Bu nedenle günde bir avuç içi kadar ve çiğ olarak tüketilmesi öneriliyor.

DOĞAL ANTİBİYOTİKLER SOĞAN VE SARIMSAK

DOĞAL bir antibiyotik olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mikroplarla mücadele ederek bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıkları metabolizmadan uzak tutmaya yardımcı oluyor

OMEGA-3 DEPOSU BALIK

ÖZELLİKLE soğuk su balıkları, Omega-3 yağ asitleri, protein ve aynı zamanda A-B vitamini yönünden oldukça zengin besinler. Bağışıklık sitemini destekleyen balığı ızgara, fırın veya buğulama teknikleri ile pişirerek haftada en az 2 kez sofralarda yer vermek önem kazanıyor.