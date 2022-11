Sağlık için huzur şart

Sağlık için önce huzur, huzurlu bir yaşam için de sağlıklı yaşam alanları şart. Nereden çıktı bu söylem diyeceksiniz. Geçtiğimiz gün İzmir yine depremle uyandı. Hatta uykusuz bir güne ve haftaya başladık. Bornova'da yaşanan yıkım ve can kaybı daha dün gibi sıcaklığını koruyor. Bölge halkı yaşanan bu yıkımdan psikolojisi bir hayli yıpranmış olmalı ki en küçük bir sarsıntı da bile insanlar kendilerini sokağa atıyor. Peki neden bu sıkıntılar yaşanıyor, bunun çözümü ne?

ÇÜRÜK YAPILAR ÖLDÜRÜR

Gölcük depreminde ülkemizin bir deprem dedesi vardı hatırlayın. Gölçük depreminden sonra her akşam televizyon programlarında depremleri ve ülkemizdeki olası depremleri anlatırdı. Her lafın başında "Deprem öldürmez, çürük yapılar, sağlıksız yapılar öldürür" derdi, çok ama çok haklı. Depremler öldürmez çürük ve sağlıksız yapılar ölümlere neden oluyor. Bunun son örneğini Bornova depreminde yaşadık. Deprem sonrası ailelerin ve özelikle de çocukların psikolojik yapısı aylarca düzelmedi, Düzelmesi de mümkün değil. Peki bu yaşananlardan ne gibi dersler çıkardık? Biz millet olarak yapımız gereği her şeyi önce Allah`a sonra da devlete bırakırız. Peki doğru mu? Tabii ki doğru değil. Özellikle dikey yapıların alt yapısı ve kullanılan malzemenin ne denli kaliteli olduğunu hiç araştırmadan sadece evin fiyatına bakarız. Kullanılan malzeme ve yapı alanlarını hiç ama hiç araştırma ihtiyacı duymayız. Peki bu tür araştırma ev alacak insanların işi mi ? O da ayrı bir ciddi sorun. Maalesef çok acıdır ki belediyelerimiz şehirleşme ve konut alanlarını ranta dönüştürdüğü için vatandaşın yaşam alanlarında fay hattı olup olmadığının pek de umursamaz durumdalar. Şöyle İzmir'i bir göz önüne alın lütfen bakın bakalım; bütün kıyı şeridi genelde dolgu ve bu dolgular üzerinde beton yığınına dönüşmüş dikey binalarla kaplı. Oysa kentin depreme en dayanıklı bölgeleri dağlık bölgeleri yeni yeni kentleşmeye, imara açılmış durumda. On yıl öncesinde Çiğli`den yamanlar ve Bayraklı sırtlarında bir tek tuğla yokken şimdi bu bölgeler tamamen konut alanlarına dönüştürüldü, ne yazık ki kentin sahilleri de tamamen betonlaştı. Sözün kısası son yıllarda artan depremlerde kentimizin bu bölgeleri olası depremle de ciddi sorunlara yol açacağı aşikar. Hemen şimdi hiç vakit kaybetmeden kentsel dönüşüme başlanılması gerek. Neden mi? Önce insan sağlığı için, gelecek nesiller için aksi takdirde gelecek nesillerde ciddi depresyon ve psikolojik bozukluklar had safhada olabilir.

DERHAL ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ

Peki kentsel dönüşüm dedik de nasıl olacak bu kentsel dönüşüm! İşimden dolayı her gün Alsancak'tayım. Bu bölgede 30, 40 hatta 50 yıllık binalar var. Yorgun ve de ayakta zor duran binalar. Bu binaların derhal hiç vakit kaybetmeden dönüşüme girmesi gerekli. Başta Çevre ve Şehircilik olmak üzere Belediyeler el ele vererek gerekirse kat sayılarında artışla veya dairelerin ölçülerini küçülterek daire sayılarında artışa gidilerek mülk sahiplerine masraf çıkarmadan, yapıcı firmaları da gözeterek acilen çözümler üretmeli. Alsancak'ta kaldığım binadan biliyorum 40 yıllık bir yapı, 11 daire, yıkıcı depremde ayakta durması mümkün değil. İllaki bir felaketin yaşanması mı gerekli! Bu şehrin yöneticileri, lütfen ama lütfen sen, ben demeden bu işe bir çözüm bulmaları gerekiyor. Bu işin vebali ve günahı bu yöneticilerin boynuna. Deprem dedemizin de dediği gibi; depremler öldürmüyor, yorgun ve sağlıksız yapılar ölümlere neden oluyor.