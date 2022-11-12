Vücudunuzun ihtiyacı mineralli besinler

Mevsim farklılıklarının beslenmeyi etkilediğini ve insanların kış aylarında ısınmak için daha yağlı ve kalori değeri yüksek besinlere yöneldiğini belirten Diyetisyen Hale Cemile Üyüt, sıcak havaların ise, düzensiz ve sağlıksız beslenme ile birçok hastalığı da beraberinde getirdiğini söyledi. Hava sıcaklığına göre vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminlerin de değişiklik gösterdiğini unutmamamız gerekiyor.

VİTAMİNİ BOL BESİNLER

Özellikle vitamin değeri yüksek olan balık, zeytinyağlı sebze, meyve ve salata çeşitleri tüketmemiz sağlığımız için en doğru seçim. Diyetisyen Üyüt, "Terleme oranının arttığı durumlarda ise, elektrolit dengesini sağlayacak yoğurt, ayran, cacık, maden suyu tüketimi yapılabilir" dedi.

TATLI YERİNE DONDURMA

Kan şekerinin hızla yükselip, hızla düşmesine sebep olan yağlı, şekerli, ağır tatlılar yerine dondurma veya sütlü tatlılar da tercih edilebilir. Dondurma her ne kadar yaz aylarında rağbet görse de, uzmanlar 4 mevsim tüketilebileceğini dile getiriyor.

BİTKİ ÇAYLARINDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ

HALE Cemile Üyüt, "Vücudumuzdan sıvı kaybı; ter, solunum, dışkı ve idrar ile olur. Vücudumuzun günlük sıvı ihtiyacı ortalama 2,5 litredir. Susamayı beklemeden su tüketin, mutlaka düzenli su için. Su tüketmek zor geliyorsa içine bir iki damla meyve suyu veya taze meyve parçaları, nane, limon ekleyin. Soğuk bitki çayları, şekersiz olarak meyvenin kendi tadıyla pişmiş kompostolar, limonata, ayran, maden suyu en doğru seçimlerdir" diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK DOSTU GIDALARI TÜKETİN

SEBZE ve meyve tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Hale Cemile Üyüt, "Sebze ve meyveler sahip oldukları antioksidanlar (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirler ve hastalıklara karşı vücut direncini artırırlar" diye konuştu. Ayrıca mevsimine göre menünüzü belirlemeniz de daha sağlıklı olacaktır

SARIMSAK HER YEMEKTE BULUNMALI

MAYDANOZ, kuşburnu, yeşilbiber, çilek, limon, enginar içlerinde yüksek miktarda C vitamini; zeytinyağı, ceviz, badem, fındık ve türevleri E vitamini; domates, brokoli, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan "Beta Karoten" içeriyor. Bu nedenle bu sebze ve meyveleri mutfağımızdan eksik etmememiz gerektiğini hatırlatan Üyüt, "Sarımsak sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti olarak değil; tüketilmesi gereken bir besindir" dedi.

ÇİNKO EKSİĞİNİZİ ET VE NOHUTLA KAPATIN

ÇİNKO minerali, vücutta 100'den fazla enzimin çalışmasına yardımcı bir mineraldir ve pek çok fonksiyona sahiptir. İnsan vücudu çinkoyu uzun süre boyunca depolayamadığı için çinko içeren besinlerin düzenli şekilde öğünlerde yer alması önemlidir. Bunların başında hindi, tavuk, kuzu eti gibi et ürünleri bulunur. Bunun dışında nohut, mercimek, barbunya gibi baklagiller de çinko bakımından oldukça zengindir. Sebze olarak ise mantar, kuşkonmaz, pancar, bezelye ve karalahana çinko açısından zengin sebzelere örnektir.

MAGNEZYUM YETERSİZLİĞİ YORGUNLUĞA SEBEP OLUYOR

YORGUNLUĞU azaltıp, diş ve kemik gelişimini destekleyen magnezyum minerali de sağlıklı bir beden için kritik öneme sahiptir. Vücut için bu kadar önemli bir yer kaplayan magnezyum, gıdalarda doğal olarak bulunur. Magnezyum minerali açısından en zengin besinler ise pazı, ıspanak, bitter çikolata, avokado, fındık, muz, bezelye, soya fasulyesi, keten ve chia tohumları olarak sıralanabilir. Besinlerden doğal olarak alınamadığı durumlarda da magnezyum gıda takviyesi kullanılabilir