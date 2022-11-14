Zamanında içilen kahve formunuzu koruyor

Hepimiz hemen hemen gün içerisinde kahve içeriz. Peki uzmanlar günün hangi saatlerinde ve kaç fincan kahve içmemizi öneriyor? Özel bir klinikte görev yapan Diyetisyen Merve Nur Çalış, kahvenin hangi saat ve aralıklarda içmemiz konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bunun yanı sıra bu keyifli içeceğin Alzheimer'a faydalarını da anlattı.



HORMONLARIN ETKİSİ

Çalış, "Vücudumuzda kortizol hormonu (stres hormonu) salgılanmakta ve bu hormonun yüksek olduğu saatlerde içilen kahvenin vücuttaki yağı depoladığı ve iştah durumunu artırdığını gözlemlemiştir. Peki kahveyi ne zaman içmeliyiz? Sabahları uyanır uyanmaz kahve içmek doğru değil. Uyandıktan bir saat sonra içilen kahve yağ yakımını destekliyor. Yani saat 09.00 ile 12.00 aralığında ve öğleden sonra 14.00 ile 17.00 aralığında içtiğimiz kahve kilo verme süreçlerinde çok güzel etkisi olduğu gözlemlenmiştir" dedi.



MİNERALLERİ ETKİLİYOR

Kahve içmenin artıları kadar eksilerinin de olduğuna değinen Diyetisyen Çalış, "Fazla içilen kahve vücuttaki kalsiyum, demir ve diğer minerallerin emilimini azaltıyor. Ama şöyle; günde düzenli olarak 3 fincan kahve içilirse özellikle Alzheimer hastalığı üzerine çok güzel etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Peki biz kahveyi günde ne kadar içmeliyiz? Kronik hastalığı olmayan kişiler, gebe olmayan kişiler günde 4 fincan kahve tüketilebilir. Buda 400 miligram kafein vücudumuza almış alıyoruz demektir" diye konuştu. Kronik hastalığı olan kişiler için de bilgi veren Çalış, "Kronik hastalık varsa, gebeyse ve emziren bir anneyse ne kadar içmeli? Bu da 2 fincan kahve ile sınırlandırılmıştır. Tabii her kahveyi içmemeye özen gösterelim. Özellikle sade ve filtre kahveleri tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır" önerisinde bulundu.

KALBİNİZİN DOSTU

Geçmişte kardiyoloji uzmanları geleneksel olarak hastalarına kahve içmemelerini tavsiye ederlerdi. Oysa ki Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan son araştırmaya göre kahvenin kalp sağlığına iyi geldiği açıklandı. 5 bin katılımcı ile yapılan uzun soluklu bu araştırmanın sonucuna göre; haftada 2-3 fincan kahve içen grupta kalp yetmezliği riskinde yaklaşık yüzde 30 azalma gözlenmiştir.

KARACİĞERE KALKAN OLUYOR

Alanin aminotransferaz (ALT), karaciğerdeki hücreler tarafından üretilen bir enzim olarak tanımlanıyor. Yiyeceklerin enerjiye çevrilmesinde ve metabolizmada önemli bir role sahip. Kandaki ALT seviyesinin normalin üzerinde olması, karaciğer harabiyetinin güçlü bir işareti olarak biliniyor. Kahve tüketimi ve ALT düzeyi arasında ise ters bir ilişki bulunuyor ve kahvedeki antioksidanlardan cafestol ve kahveolun karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu olduğu ortaya konmuş.

DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Kafein alımı kısa vadede kan şekerini artırabilse de uzun süre yürütülen çalışmalar, düzenli kahve içenlerde, içmeyenlere kıyasla tip 2 diyabet gelişimi riskinin yaklaşık yüzde 11 daha düşük olduğunu gösteriyor. Yayınlanan bir makalede, bu pozitif etkinin kahvedeki klorojenik asitten kaynaklandığına vurgu yapılıyor.