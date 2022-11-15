Kanser riskini azaltabilirsiniz

Uzmanlar, yeterli D vitamini, Omega -3 ve her gün düzenli fiziksel egzersiz yapmanın kanser riskini çok düşürdüğünü belirtiyor. Bilimsel çalışmalar, vücutta yeterli vitamin D seviyelerinin kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini gösteriyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Benzer şekilde, vücutta yeterli Omega-3 seviyelerinin normal hücrelerin kanser hücrelerine dönüştürülmesi dönüşümü engelleyebildiği ve her gün yapılan düzenli egzersizin de vücutta bağışıklık sistemi fonksiyonlarını iyileştirdiğini gösterilmiştir. Son yapılan çok merkezli bir bilimsel çalışmada D vitamini, Omega -3 ve düzenli fiziksel egzersiz üçlüsünün kanser riskini %61 azaltabildiğini gösteriyor. Somon, sardalya gibi yağlı balıkların yanı sıra yumurta, süt ürünleri, yoğurt ve ceviz gibi gıdaların tüketilmesi ve günde 6.000 adım atılması sağlık için çok önemli.