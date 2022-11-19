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Haberler Sağlık Dişlerinizin koruyucusu peynir ve siyah çay

Dişlerinizin koruyucusu peynir ve siyah çay

19.11.2022

Dişlerinizin koruyucusu peynir ve siyah çay
Okul çağı çocuklarında beslenme, ağız ve diş bakımı hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Erdoğan, çürük oluşumunu engellemenin yollarını anlattı. Hazır paket gıdaların tüketimi, dişin gerektiği gibi fırçalanmaması gibi etkenlere bağlı olarak gelişen diş çürükleri hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Erdoğan, "Çocuklarda gıdalarla alınan şeker oranı günlük enerjinin yüzde 5'inden az olmalı" diye konuştu.

MİNERAL KAYBINI ÖNLEYEBİLİYOR
BUNA dikkat edilmediği için çocuklarda çürük deneyiminin yaygın olduğunu söyleyen Yıldırım Erdoğan, "Çocukluk çağı diş çürüklerini engellemek için günde 2 defa dişleri fırçalamak gerekiyor. Peynir, çay, içine şekerli gıda eklenmemiş süt gibi gıdalar diş çürüğünü engelleyebilir. Peynir halk tarafından çok bilenen bir gıda. Kalsiyum, fosfor, kazein içeriği yüksek olduğu için dişlerden kaybedilen mineralleri yerine koyabiliyor ve kaybedilmesini engelleyebiliyor. Peynirin yanında çay ve süt de dişleri koruyabiliyor. Çayın içindeki flor ve polifenoller diş çürüklerini engellemede yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

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