Diş gıcırdatmak başsınızı ağrıtmasın!

FARK etmesek de bazen sinirlenince, bazen dalınca bazen de uykuda pek çoğumuz dişlerimizi sıkıyoruz. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, halk arasında diş gıcırdatma hastalığı olarak bilinen 'Bruksizm'in dişlerde aşınma ve kırılma yapabildiğini belirtti. "Televizyon karşısında veya telefon karşısında vakit geçirirken farkında olmadan diş sıkmak bir çok belirtiye neden olabilir" diyen Yıldırım, "Örneğin şiddetli baş ağrısı, yüz ağrısı, boyun ve omuz bölgesinde ağrılar eklemlerde klik sesleri, dişlerde aşınma ve çene eklemi problemleri yapabilir" dedi

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