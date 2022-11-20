Kanıtlandı: Sağlık için karanlıkta uyumak şart!

YAPILAN son araştırma gece dışarıdan gelen yapay ışığa maruz kalan kişilerin şeker hastalığına yakalanma riskinin arttığını gösterdi. Çin'de yapılan bir araştırma, geceleri kent sokaklarını aydınlatan yapay ışıkların vücudumuzda kan şekerini kontrol eden sistemi bozduğunu, bunun da şeker hastalığı olarak bilinen diyabet riskini artırdığını ortaya koydu. Her ne kadar sokak ışıkları ile diyabet ilişkisi diğer risk faktörlerine göre düşük olsa da bu risk faktörünün yaygınlığı duyulan endişeyi artırıyor. Günden güne artan kanıtlar geceleri mümkün olduğunca az ışığa maruz kalmanın önemini gösteriyor.

KARARTMA PERDESİ

UZMANLAR yatak odasında kalın kumaş veya Türkçede karartma anlamına gelen "blackout" tipi stor perdeler kullanılması ile gece ışığının mümkün olan en düşük düzeye indirilmesini öneriyor.