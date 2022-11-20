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Haberler Sağlık Yulaf sindirimi rahatlatıyor

Yulaf sindirimi rahatlatıyor

20.11.2022

Yulaf sindirimi rahatlatıyor

YULAF; mineral, vitamin ve bitkisel antioksidan bileşenleri bakımından oldukça zengin bir besindir. Bir porsiyon yulaf ezmesi yaklaşık 30 gramdır ve 117 kaloriye sahiptir.

DOYURUCU BESİN
İÇERİĞİNDE ağırlık olarak % 17 protein,% 66 karbonhidrat, % 7 yağ ve % 11 lif bulunur. Yulaf, doyurucu bir besindir. Daha yavaş ve uzun sürede sindirildikleri için sizi tok tutarak gereksiz kalori almanızı engellemiş olur. Yulaf, içerdiği B vitamini kompleksi sayesinde sinir sisteminin işlevlerini destekler, geliştirir, korur ve dengeler. İçindeki beta-glukan sayesinde mide ve bağırsaklarda jel kıvamında bir çözelti oluşturarak sindirimin daha yavaş olmasını sağlar. Yulaf, içindeki bakır, çinko, selenyum, tiamin ve niasin gibi vitamin ve mineraller sayesinde cilt sağlığını korumaya katkı sağlar.

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