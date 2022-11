Hastalıktan korunmanın sırrı sebze ve meyvelerde

Havaların soğuduğu kış ayları öncesinde uzmanlar, vücut direncinin korunması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi gerektiğine dikkat çekerek doğru beslenme uyarılarında bulundu. Düşen vücut direncinin hastalıklara davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değindi. Mevsim sebze ve meyvelerini tüketmenin direnci artırarak hastalıklara karşı doğal koruma sağladığını belirten beslenme uzmanları, c vitamini içeren besinlere ve d vitamini takviyesine de dikkat çekti. Özellikle haftada en az iki kez balık tüketiminin sağlıklı beslenmede önemli bir yer tuttuğu vurgulandı.

C VİTAMİNİNDEN ZENGİN

Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi nar, gerçek bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu hastalıklara karşı korur. Bunun yanı sıra portakal, mandalina, greyfurt, limon gibi turunçgiller de C vitamini bakımından oldukça zengin meyvelerdir. C vitamini bağışıklık sistemini desteklemekle kalmaz; aynı zamanda enfeksiyonlarla mücadelede çok etkilidir. Bu yüzden kış aylarında antioksidan ve C vitamini deposu meyveler hastalıklara karşı en önemli koruyucularımızdır.

VAZGEÇİLMEZ BAHARATLAR

Zencefil, zerdeçal gibi baharatlar serbest radikallerin oluşmasını önleyerek hücreleri korur. Zencefil B3, B6 vitaminleri ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum mineralleri içerir. Zengin içeriği sebebiyle birçok hastalığa iyi gelen zencefil, ayrıca bağışıklık sistemini destekler ve vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Zerdeçal ise bol miktarda A ve E vitamini içerir; demir, manganez, B6 vitamini, potasyum, bakır bakımından da son derece zengindir. Bu zengin içeriği ile serbest radikallerin oluşmasına engel olarak hücreleri koruduğu bilinmektedir. KALP

DAMAR SAĞLIĞI İÇİN

Kış sebzelerinden lahana, zengin lif kaynağı olduğu için mutlaka tüketilmesi gereken kış sebzeleri arasında ilk sıralarda yer alır. Ayrıca pırasa, kereviz gibi kış sebzeleri de kalp damar sağlığı açısından son derece yararlıdır. Bu sebzeler aynı zamanda karaciğerimizin temizlenmesine de yardımcı olurlar. Bu nedenle kış sofralarında bu tarz sağlıklı kış sebzelerine mutlaka yer vermek gerekir.