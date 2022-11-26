Beyin tümörü tedavisinde geç kalınmamalı

Ekol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz, "Bazen hiçbir bulgu vermeyen tümörler olmakla birlikte geçmeyen baş ağrısı, devam eden bulantı, sık ve sebepsiz kusma, yeni başlayan kişilik değişikliği tümör olasılığını akla getirmelidir. En ufak şüphede beyin MR'ı çekimi gerekir."

Opr. Dr. Palaz, "Herhangi bir şekilde beyin tümörü şüphesi duyduysanız öncelikle mutlaka beyin ve sinir cerrahisi hekimine müraacat etmek gerekir. Her hastalıkta olduğu gibi beyin tümörlerinde de erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

"Bazen hiçbir bulgu vermeyen tümörler olmakla birlikte geçmeyen baş ağrısı, devam eden bulantı, sık ve sebepsiz kusma tümör olasılığını akla getirmelidir" diyen Opr. Dr. Palaz, "Tümörlerde erken tespit çok önemlidir. Geç kalınması ileri sakatlık hatta ölüm ile sonuçlanabilir. İyi huylu tümörlerin çok küçük boyutlarda yakalanması halinde takip genelde yeterlidir. Kötü huylu tümörlerde ise erken biyopsi, kemoterapi ve radyoterapi gereklidir" dedi.

Opr. Dr. Palaz, "Her iki tümör grubunda da cerrahi girişimler genelde asıl tedavidir. İyi huylu tümörlerde cerrahi girişimler kesin tedavi sağlayabilirken, kötü huylu tümörlerde oldukça yüz güldürücü sonuçlar mevcuttur. Beyin tümörlerinin cerrahi tedavisindeki ana amaç normal beyin dokusuna zarar vermeden tümörün tümünün güvenli bir şekilde çıkarılmasıdır. Bu nedenle tümör kötü huylu olsa bile cerrahi girişime şans tanımak gerekir" dedi.