Çınar Medikal 20 ülkeye ihracata başladı

YAKLAŞIK 2 yıl önce faaliyetlerine başlayan Çınar Medikal Türkiye'de 81 ile hizmet veriyor. Çınar Medikal Genel Müdürü Mustafa Arıcan, "Yaklaşık 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ihracatların başında solunum cihazları, hasta yatakları, sarf malzemeler, hasta bezleri gibi ürünler yer almaktadır. Bu anlamda çalışmalarımıza tüm hızı ile devam ediyoruz" dedi. Arıcan, "Başta Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan başta olmak üzere Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya ihracat yapmaktayız. Ayrıca şu anda Kuzey Amerika'da özellikle Kanada bölgesine satışlarımız var. Güney Amerika'da da çalışmalarımız sürüyor. Kısa zaman sonra yurt dışında önemli noktalarda bayilikler vereceğiz" dedi.

MARKAMIZI BÜYÜTECEĞİZ

"Bu yola çıkarken ana hedeflerimizden birisi de kendi medikal ürünlerimizi üretmekti" diyen Mustafa Arıcan, "Bu anlamda FreeWalk adıyla ortopedik terlik üretmeye başladık. Bunun satışları çok iyi gidiyor. Sağlık çalışanlarından yoğun ilgi gördü. Solunum cihazı üretme konusunda Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Umarım kısa zamanda kendi solunum cihazımızı üreterek ülkemize böyle bir teknolojiyi sunarak katkı sağlamış oluruz" diye konuştu. 2023 yılı hedeflerini açıklayan Mustafa Arıcan, "Biz İzmir merkezli bir firmayız. Ege Bölgesi'nde tam kapasite olarak hizmet verebiliyoruz. 2023 yılı içerisinde bu kapasitemizi 81 ile yayarak ülkemizde tam kapasite ile hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Avrupa'da hizmet ağımızı ve ihracat sayımızı artırmak hedeflerimiz arasında" dedi.