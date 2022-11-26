Doğum sonrası annelik estetiği

Annelik estetiği, tüm estetik yaklaşımlar ve estetik ameliyatlar içerisinde özellikle son yıllarda çok tercih edilen yaklaşımlardan biri haline geldi. Özel İzmir Can Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Utku Nacak, "Annelik estetiği, doğum sonrası kadınlarda görülen vücut deformasyonlarının düzeltilmesi işlemidir. Annelik estetiğinde, birkaç farklı estetik operasyon işlemi kombine olarak uygulanır" dedi.

KİŞİYE ÖZEL İŞLEMLER

Annelik estetiğinin, gebelik döneminde vücutta, bağ dokuda ve ciltte meydana gelen genişleme ve deformasyonların estetik cerrahi yaklaşımlarla düzeltilmesi olduğunu söyleyen Op. Dr. Nacak, "Kadınlarda doğum sonrası karın sarkması, bacak ve basen bölgesinde büyüme, göğüslerde hacim kaybı ya da büyüme, kol sarkması gibi vücut sorunları görülebilir. Doğumdan ve emzirme dönemi bittikten sonra yapılan spor ve diyete rağmen bu sorunlar giderilemiyorsa, annelik estetiğine başvurulur. Annelik estetiği ile vücudun inatçı yağları ve sarkan bölgeleri kişiye özel olarak estetik operasyonla düzeltilebilmektedir" dedi.

NELER YAPILABİLİR?



OP. Dr. Utku Nacak, "Gebelik döneminde meme yapısında ve konturunda birtakım değişiklikler, sarkmalar, genişlemeler olabilir. Estetik cerrahi yaklaşımlarla bunlar için meme dikleştirme ve meme büyütme operasyonları yapılabilir. Karın yağlarının fazla artması durumunda liposuction uygulanabilir. Doğuma bağlı olarak yapısı ve görünümü değişen vajinal bölgeye yönelik olarak estetik cerrahi yaklaşımlar sunulur" dedi.