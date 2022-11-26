Kalın bağırsak kanseri giderek yaygınlaşıyor

Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Haydar Öcal, kalın bağırsak kanseri hakkında bilgiler verdi, tedavi yöntemlerini anlattı.

BELİRTİLERE DİKKAT

Kalın bağırsak kanserinin genelde geç konulan bir kanser türü olduğu için dünyada kansere bağlı ölümlerin sık nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Opr. Dr. Öcal, "Erken aşamadaki kanserlerde 5 yıllık yaşam beklentisi ortalama yüzde 85'dir. Yani 100 tane erken evredeki kalın bağırsak kanseri hastasının sadece 15'i, 5 yıl içerisinde vefat etmektedir. Eğer sadece lenf bezlerine sıçramış ancak başka organlarda kanser yoksa 5 yıllık yaşam beklentisi yüzde 50'dir. Karaciğer, akciğer gibi organlara yayılmış(metastaz) kanserlerde yaşam beklentisi çok daha azdır" dedi.

Kalın bağırsak kanserinin en tipik belirtilerinin kanlı dışkılama ve karın ağrısı olduğunu söyleyen Opr. Dr. Haydar Öcal, "Bazen sadece kan tetkiklerinde kansızlık (hemoglobin düşüklüğü) ile kendini gösterebilir. 40 yaş üzerindeki her bireyde, özellikle erkeklerde, kansızlık varsa nedeni mutlaka araştırılmalıdır. Özel bir çaba harcamadan (diyet), istemsiz zayıflama tüm kanser türlerinde olduğu gibi görülebilir. Bazen de bağırsak tıkanıklığı gelişir ve hasta acil servise büyük abdest yapamama, kusma ve karın şişliği ile başvurur ve tanı bu şekilde konulur" dedi.

KAPALI YÖNTEM

Kalın bağırsak kanserinin tedavisinin ameliyatla, ilgili kalın bağırsak kesiminin lenf bezeleri ile birlikte çıkarılmasıyla gerçekleştiğini söyleyen Opr. Dr. Öcal, "Dünyada kabul gören ameliyat tekniği kapalı yöntemle yapılan ameliyatlardır. Kapalı yöntem daha az ağrı, hızlı iyileşme ve daha az ameliyat sonrası komplikasyon avantajları sağlar. Daha sonra kemoterapi ve gerekirse radyoterapi verilir. Rektum kanserlerinde ise daha farklı tedavi basamakları uygulanabilmektedir" dedi.