Varis sinsi ilerleyen bir sorundur

Halk arasında sadece kozmetik bir sorunmuş gibi görülüp ve önemsiz olarak değerlendirilen varis, ciddi bir damar hastalığına dönüşebilen bir sağlık sorunu. Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Tulukoğlu varis hastalığıyla ilgili önerilerde bulundu, tedavi yöntemlerini anlattı.

Varisin bir toplardamar hastalığı olduğunu hatırlatan Op. Dr. Tulukoğlu, "Bacak toplardamarındaki kapakçıkların fonksiyonlarını yitirmesi sonucunda damarlar genişleyip kıvrıntılı bir hale döner. Deriden kabarıklaşıp gözle görülür hale gelirler. Bu hale gelen damarlar kişide bacaklarda şişme, ağrı, kramp ve kaşıntıya neden olur. Bu şikayetler hastaları rahatsız etse de yıllar içinde hastaları daha kötü sonuçlarla karşı karşıya bırakır" dedi.

DOLAŞIM BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUR

Tedavisi yapılmayan varislerin, yıllar içinde daha kıvrıntılı ve ciltten oldukça kabarık bir hal aldığını söyleyen Op. Dr. Tulukoğlu, "Bu damarların içinde kan akışı yavaş olduğu için damar içinde pıhtılaşmaya eğilim artar. Bir süre sonra damar içlerinde pıhtılar oluşur. Oluşan bu pıhtılar oluştuğu damar bölgesinde kızarıklık ve şiddetli ağrıya neden olduğu gibi pıhtının tutunduğu damar duvarından kopup akciğer toplardamarlarını gitmesi sonucuna neden olur ki bu durum bazen hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabilir. Tedavi edilmeyen varislerin neden olduğu diğer bir sorun ise bacaklarda dolaşım bozukluğuna neden olmasıdır. Bunun sonucu olarakta da varisin neden olduğu bacak yarası meydana gelir. Özellikle bu yaralar ayak bileği seviyesinde meydana gelir. Akıntılı ve kötü kokuya neden olan bu yaralar hastanın yaşam kalitesini oldukça düşürür. Hastanın çalışma ve sosyal hayatını oldukça etkiler ve kişilerde psikolojik sorunlara yol açar" diye konuştu.

AMELİYATSIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

GÜNÜMÜZDE, gelişen teknolojiye paralel olarak varis tedavilerinde de ameliyatsız tedavilerin ön plana çıktığını kaydeden Op. Dr. Engin Tulukoğlu, "Özellikle damar içinden uygulanan lazer, radyofrekans ve yapıştırma teknikleri klasik cerrahi tedavinin yerini almıştır. Bu gelişmiş tedavi yöntemleri ile hastaların hastanede yatmalarına gerek kalmaz ve ertesi gün gündelik hayatlarına hatta çalışma hayatlarına rahatlıkla dönebilme konforuna sahip olurlar. Yaklaşık 45 dakika süren modern tedavi teknikleri sayesinde hastalar hızla sağlıklarına kavuşurlar" dedi.