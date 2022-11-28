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Haberler Sağlık Haydi Pera’ya umut olalım

Haydi Pera’ya umut olalım

28.11.2022

Haydi Pera’ya umut olalım

Karşıyaka'da yaşayan Deniz ve Burak Başkes çiftinin 3,5 aylık kızları Pera, SMA ile mücadele ediyor. Doğduktan 9 gün sonra SMA teşhisi konan minik Pera için ailesi mücadele sürecini başlatırken, İzmirlilere de 'Bebeğimize şifa ol' çağrısı yaptı. Anne Deniz Başkes, "İlacın maliyeti 1 milyon 823 bin dolar. 7 Eylül'de başladığımız kampanyanın şu ana kadar sadece yüzde 12'si tamamlandı. Doktorlarımız ilacı hemen alırsak Pera'nın normal bebeklerden farkı kalmayacağını söylüyor. O yüzden destek istiyoruz. Onun iyileşmesi için desteğinize ihtiyacı var. Lütfen az ya da çok demeyin. Pera'nın elinden tutun ve onun kanatları olun" dedi.

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