Haydi Pera’ya umut olalım

Karşıyaka'da yaşayan Deniz ve Burak Başkes çiftinin 3,5 aylık kızları Pera, SMA ile mücadele ediyor. Doğduktan 9 gün sonra SMA teşhisi konan minik Pera için ailesi mücadele sürecini başlatırken, İzmirlilere de 'Bebeğimize şifa ol' çağrısı yaptı. Anne Deniz Başkes, "İlacın maliyeti 1 milyon 823 bin dolar. 7 Eylül'de başladığımız kampanyanın şu ana kadar sadece yüzde 12'si tamamlandı. Doktorlarımız ilacı hemen alırsak Pera'nın normal bebeklerden farkı kalmayacağını söylüyor. O yüzden destek istiyoruz. Onun iyileşmesi için desteğinize ihtiyacı var. Lütfen az ya da çok demeyin. Pera'nın elinden tutun ve onun kanatları olun" dedi.