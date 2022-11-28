Kozmetik dermatolojide gençlik aşısı ve PRP

"Sağlıklı olmak kadar genç ve güzel kalmak, canlı, lekesiz, pürüzsüz bir cilde sahip olmak, günümüzde hepimiz için önemli" diyen Ekol Balçova Tıp Merkezi'nden Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sıla Şeremet, son yıllarda kozmetik kaygıların giderilmesi için çok sayıda cerrahi olmayan tedavi seçeneklerinin ortaya çıktığını söyledi. Doç. Dr. Sıla Şeremet, kozmetik dermatolojide sık kullanılan gençlik aşısı ve PRP tedavileri hakkında bilgiler verdi.



GENÇLİK AŞISI

VÜCUDUN doğal yapı taşlarından hyaluronik asidin sağlıklı deride bol miktarda bulunduğunu belirten Doç. Dr. Şeremet, "Hyaluronik asit yapısında bol miktarda su tutarak derimizi nemlendirir, dışarıdan gelen kimyasal ve mekanik hasarlara karşı korur. Gençlik aşısının temel amacı derideki hyaluronik asit miktarını arttırmaktır. Böylece derimiz eski ışıltısını kazanırken, doğal bir şekilde nemlenir, kollajen ve elastin aktivitesi artar, zararlı serbest radikallerin etkileri azaltılır. Hyaluronik asit, cilt gençleştirmede de yaygın olarak kullanılmaktadır. Kadınlarda ilerleyen yaşla birlikte cilt nemini, elastikiyetini kaybederek kırışıklık ve sarkmalar ile yaşlanma belirtileri görülür. Gençlik aşısı, bu hastalarda çok uygun bir tedavi seçeneğidir. Gençlik aşısı uygulamaları ile cildin kalitesi artar. Yüzeyel kırışıklıklar azalır, yeni kırışıklık oluşum hızı yavaşlar, ciltteki lekeler azalır, solgun ve yıpranmış cilt yenilenir, akne ve akne izlerinin azalması sağlanır" dedi.



PRP UYGULAMALARI

PRP; kişiden küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlem ile plazmasının ayrıştırılarak ilgili vücut bölgesine enjeksiyonla geri verilmesi işlemidir. Doç. Dr. Sıla Şeremet, "Elde edilen plazma, platelet denilen hücrelerden oldukça zengindir. İçerdiği büyüme faktörleri sayesinde yara iyileşmesinde önemli role sahiptir. Vücuda yabancı madde ve ilaç vermeden, doğal bir destek sağlar. 3-4 hafta aralıklarla yapılan 3-4 uygulama ile tamamen doğal bir gençleşme sağlanır. PRP yaptıranlar ilk seanstan itibaren cildin kuru ve mat görünümünde düzelme fark eder. Takip eden uygulamalar ile kırışıklarda hafifleme, cildin elastikiyetinde artma gözlenir" bilgisini verdi.

PRP uygulama nedenleri:

● Deriye esneklik ve parlaklık kazandırmak.

● Saç dökülmesini önlemek, saçları güçlendirmek.

● Kırışıklıkları ve çöküntüleri önlemek.

● Yara, çatlak ve deri hasarında deriyi yeniden yapılandırmak.

● Lazer gibi işlemler sonrasında derinin hızla yapılanmasını sağlamak.

● Yüz, el ve kollar, bacak içleri, boyun ve dekolte gibi bölgelerde antiaging amaçlı kullanılır.

● Ağrılar için de PRP yöntemi kullanılır.