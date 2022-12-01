Dolgu uygulamalarıyla daha genç bir görünüm

Ekol Balçova Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Türkan Güray, dolgu uygulamaları ile daha genç bir görünümün elde edilebildiğini, dolgu uygulamasıyla birlikte ciltteki kolajen üretimini desteklemek ve gereken nemi tekrar kazandırmak için uygulanabilen işlemler hakkında önemli bilgiler verdi.

HACİM KAZANDIRIYOR

Dr. Türkan Güray, "Cildimiz yaşlandıkça kolajen, elastin doku ve hyalüronik asit miktarında azalma meydana gelir. Hacim ve elastikiyetini kaybetmiş olan bölgelere, hyalüronik asit içeren dolgu maddeleri uygulanarak bu bölgelerin desteklenip hacim kazanması sağlanır. Hyalüronik asit dolgu uygulamalarında en çok başvurulan dolgu maddesidir" dedi. Jel kıvamındaki hyalüronik asidin cildin su tutma kapasitesini artırarak yoğunluk sağladığını belirten Dr. Türkan Güray, "Dolguyla desteklenen bu bölgeler yükselir, dolgunlaşır, hacimlerini geri kazanır, kırışıklıklar giderilir ve cildimizdeki kolojen üretimi tetiklenmiş olur" diye konuştu. Dolgu uygulamalarının uygulama alanları hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Türkan Güray dudaklara, çene ve çene hattına (Jawline), yanaklar ve elmacık kemiği bölgesine, gözaltlarına burun, şakak bölgesine, nazolabial dediğimiz orta yüz bölgesine, kaş arasına, boyun bölgesine, ellere, derin sivilce ve yara izlerine uygulandığını söyledi.