Soğuk algınlığına sihirli karışım: Karabiber çayı

UZMANLAR karabiber çayının faydalarını saymakla bitiremiyor. Karabiber çayı, serbest radikalleri azaltarak soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş semptomlarında rahatlama sağlıyor. Bunların yanında karabiber çayı, menstrüasyon sırasında ağrıyı hafifletir, sindirim, iştah, gaz, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcıdır.

KARACİĞER ve tükürük üretiminden safra asidi salgısını arttırır. Biber, midede hidroklorik asit salınımını arttırarak sindirimi kolaylaştırır. Çayın içindeki zencefilin %3'ünü uçucu yağlar oluşturur ve tadını phenylpropanoid adındaki maddelerden alır.

SAĞLIĞI KORUYOR

ZENGİN bir B3, B6 ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir. Zencefil ayrıca leysin, treonin, triptofan, valin, fenilalanin gibi amino asitler içermektedir.

SİNDİRİME FAYDALI

KARANFİLİN çok etkili bir antioksidan özelliğinin olması kanserden solunum yolları hastalıklarına, saçlardan tırnaklara kadar geniş bir alanda sağlığımızı korumak için hizmet ediyor. Tarçın ise glukoz emilimini yavaşlatan sindirim enzimlerini destekleyen bir yapıya sahip. Bu nedenle tarçın, insülinin etkinliğini 20 kat arttırabilir. Kullanıldığında şeker isteğini azaltır.

NASIL HAZIRLANILIR?

■ 6 adet tane karabiber ■ 2 adet karanfil ■ 1 diş sarımsak ■ 1 çubuk tarçın ■ 1 çay kaşığı taze zencefil rendesi veya yarım çay kaşığı toz zencefil ■ Dilerseniz yarım çay kaşığı bal ■ 2-3 damla limon suyu Hepsini bir demliğe koyup 20 dakika kaynar su ile demledikten sonra içebilirsiniz.