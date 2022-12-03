Göz kuruluğuna karşı balık tüketilmeli

Çevresel ve yapısal faktörlere bağlı olarak görülen göz kuruluğunu önlemek için yapılması gerekenler hakkında önemli ipuçları veren Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Klimalı ortamlarda bulunan, bilgisayar başında çalışan veya uzun süre araç kullanan kişilerde görülebilen göz kuruluğu, batma, yanma ve yabancı cisim hissiyle kendini belli ediyor. Bu durumda ilaç tedavisinin yanı sıra; kişilerin gözlerini koruyucu önlemler alması da gerekiyor" diye konuştu.



ÖNLEMLER ALINMALI

Göz kuruluğunun gözyaşı yapısının bozulmasıyla yaşandığını ve 40 yaşın üzerindekilerle, menapoz sonrasında kadınlarda sıklıkla görülen belirten Geribeyoğlu, "İlaç tedavisine ek olarak, kişisel önlemler de alınmalı. Göz kırpmayı azaltan televizyon, bilgisayar, kitap okuma gibi aktiviteleri yaparken mutlaka ara verilmeli. 1 saat kitap okuyan biri en az 5 dakika gözlerini dinlendirmeli" ifadelerini kullandı.



CEVİZ VE ISPANAK

Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Bilgisayar ekranı, göz hizasından 10 - 15 derece aşağı olmalı. Böylelikle göz kapak aralığı daha az olduğu için buharlaşma azaltılabilir. Geniş ve bombeli güneş gözlükleri tercih edilmeli. Klima, vantilatör gibi cihazlar ve cam açık şekilde araç kullanmak da göz kuruluğunu tetikliyor. Beslenme konusunda ise, Omega 3 açısından zengin olan somon, sardalya, hamsi, uskumru, levrek, ton balığı gibi balıkların yanı sıra; balık keten tohumu, ceviz, ıspanak gibi besinlerin tüketimi de gözyaşı kalitesini artırıyor" şeklinde konuştu. Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, tedavi olarak hastanın durumuna göre suni gözyaşı, anti enflamatuar ilaçlar ve göz yaşını tutmak için gözyaşı kanallarına tıkaç uygulaması da yapılabildiğini sözlerine ekledi.

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