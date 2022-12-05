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Haberler Sağlık Kanserin düşmanı havuç

Kanserin düşmanı havuç

Havuç erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanserinin önlenmesine yardımcı.

5.12.2022

Kanserin düşmanı havuç
Sonhabar ve kış aylarının turuncu şifası havuç, zengin karoten içeriği ile vücudu zararlı atıklardan temizler. Yapılan araştırmalar, havuçtaki karotenin kanserden korunma noktasında da etkili olduğunu ortaya koymuştur. Havuç tüketen erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri görülme riski daha düşüktür. Havuç aynı zamanda akciğer kanserinin engellenmesinde de yararlıdır. Sigara içmeyi bırakmak ve ciğerlerin sağlıklı olması için düzenli bir şekilde havuç tüketmek akciğer kanserini engellemekte etkili olabilmektedir. Havuçtaki A vitamini ve potasyum, kalbin sağlığı için de oldukça önemlidir. Havucun diğer faydaları şöyle sıralanabilir:

Göz sağlığını korur.
● Lifli yapısı ile kan şekerinin hızlı yükselmesine engel olur.
Kabızlığı önler.
● Cildi korur, parlaklık sağlar.
Saç sağlığını korur.
● Kilo vermeye yardımcı olur.
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