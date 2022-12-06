6 adımla güne iyi başlayın

Güne iyi başlamak bütün gün kullanılacak enerjinin en önemli kaynağıdır. Alışkanlık haline getirilecek minik adımlar hem günün verimli geçmesine hem de kişinin kendisine daha fazla vakit ayırmasına olanak sunar. İşte güne pozitif başlamak isteyenlere 6 öneri:

1. ÖNCE 1 BARADAK SU: Su, hayat için vazgeçilmezdir ve sağlığa olan yararları tartışılmazdır. Uyku zamanında susuz kalan metabolizmayı uyandırmanın en güzel yolu, güne 1 bardak su ile başlamaktır. Güne 1 bardak su ile başlamak metabolizmanızın uyanmasını sağlamanın yanı sıra vücutta biriken toksinlerin de dışarı atılmasına yardımcı olmaktadır.

ZİNDE BİR YAŞAM İÇİN

2. KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN: Dünyadaki tüm uzmanlar kahvaltının en önemli öğün olduğu konusunda birleşiyor. Kahvaltı uzun süren açlık sonrasında düşen kan şekeri seviyesini yükselterek, güne zinde ve enerjik başlamayı sağlar.

3. TELAŞI BİR KENARA BIRAKIN: Yapılan araştırmalar sabahları erken uyanan ve telaş halinde olmayan insanların gün içinde daha enerjik ve mutlu hissettiğini gösteriyor. Güne erken başlamak, yapılması gereken işleri ve aktiviteleri planlamak açısından fayda sağlamanın yanı sıra bütün güne pozitif etki ederek, kişinin kendine daha fazla vakit ayırmasına da katkı sağlar.

4. MÜZİK RUHUN GIDASIDIR: Araştırmalar, sabahları uyandığımızda müzik dinlemenin günü daha iyi hale getirdiğini ortaya koyuyor. Sevilen bir parçayı dinlemek, güne olumlu düşüncelerle başlamanın en iyi yöntemleri arasında yer alıyor.

STRESİ ARTIRIYOR

5. TELEFON VE E-POSTALARDAN UZAK DURUN: Telefon ve e-postalar hayatımızın bir parçası durumunda. Ancak kahvaltı yapmadan, tam olarak uyanamadan ve günü planlamadan telefonları, mesajları ve e-postaları yanıtlamak stresi artırıyor. O nedenle kahvaltı ve sabah bakımı rutinlerini tamamladıktan sonra telefonların ve maillerin yanıtlanması öneriliyor.

6. GÜNÜ PLANLAYIN: Günü planlamak sorumluluk duygusunu geliştirdiği gibi gün içinde tamamlanması gereken hedeflere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Planlama yaparak güne başlamak hem özgüvenin hem de enerjinin artmasını sağlıyor.

FİZİKSEL AKTİVİTE KANSERE KARSI KALKAN

Haftada 150 dakika orta tempolu yürüyüşün insanları kanser ve yayılımından koruyabildiği ortaya çıktı. Cancer Research'ün 15 Kasım 2022 sayısında yayınlanan yeni araştırmaya göre, aerobik egzersiz metastatik kanser riskini yüzde 72 azaltabilir. Çalışma, egzersizin akciğerler, karaciğer ve lenf düğümleri gibi genellikle metastazların geliştiği iç organlar üzerindeki etkisini araştıran ilk çalışmadır. Bulgular enerjisini şekerden alan yüksek yoğunluklu aerobik egzersizin metastatik kanser riskini azaltabileceğini gösterdi.