Diş Hekimi Ömer Ekiz, “Ünlü isimler tedavi için Türkiye’yi tercih ediyor”

Netflix'in Dubai Bling adlı reality şovunun ünlü yıldızı Farhana Bodi, diş tedavisi için İstanbul'u tercih edenler arasında yerini aldı. Türkiye'de diş tedavisine gelen oyuncu, "Türkiye'yi çok seviyorum, buradaki doktorlara çok güveniyorum. Diş tedavim için Türkiye'yi tercih ettim. Dostlarıma ve arkadaşlarıma da Türkiye'de tedavi olmalarını tavsiye edeceğim" şeklinde konuştu.

"Diş hasarı diş gıcırdatmanın yaygın bir yan etkisidir"

Türkiye'nin dünyada gittikçe yükselen bir tedavi merkezi olmasından dolayı gurur duyduğunu söyleyen Diş Hekimi Ömer Ekiz, "Ünlü isimler de tedavi süreçleri için Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye'nin ünlü isimlerle yurt dışında tanıtımını yapabiliyor olmak Türk hekimler olarak bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. Son dönemde çok fazla konuşulan halk arasında diş gıcırdatma olarak bilinen bruksizm, artan stres, öfke ve kaygı duygularının yoğun yaşanması sebebiyle kişinin ağız problemi haline gelebildiğini dile getiren Ekiz, "Eğer böyle bir rahatsızlığınız olduğunu düşünüyorsanız mutlaka diş hekiminize başvurmalısınız. Tedavi edilmeyen bruksizm çok ciddi ağız içi hasarlara sebep olabilir. Diş hasarı, diş gıcırdatmanın yaygın bir yan etkisidir. Diş minesi serttir, ancak sık sık gıcırdatma diş minesini aşındırabilir. Aşırı diş gıcırdatma, dişlerin çatlamasına ve sahip olduğunuz dolgulara, dental implantlara zarar vermesine neden olabilir. Bu mağduriyetleri yaşamamak için bruksizm tedavisi için mutlaka diş hekiminize başvurmanız gerekiyor. Kişiye özel tedavi yöntemlerimizle Vadikoru İstanbul'da hastalarımıza hizmet veriyoruz" dedi.