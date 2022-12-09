Genital Estetik Öncesini ve Sonrasını Ünlü doktor Op.Dr. Hasan Yıldız Anlattı

Doktorlarla olan iletişimde bile yanlış anlaşılma, çekinme, utanma gibi duygular içinde olduklarından, kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Yaşadıkları estetik ve fiziksel kaygılar cinsel hayatlarının etkilenmesine sebep olur. Genital bölgedeki zaman içinde deforme olması, biçiminin bozulması, renginde olan değişim sebebiyle yaşadıkları huzursuzluktan dolayı, cinselliği yaşamaktan geri kalırlar.



İÇ DUDAKLARIN BÜYÜKLÜĞÜ İLE BAĞLANTILI SARKIKLIK

Göğüslere yapılan dikleştirme, büyütme ve küçültme operasyonları, yüz çizgilerine yapılan müdahalelerdeki rahatsızlıklar, genital estetik açısından da yaşanabilir. Özel olarak yaşanan cinselliğin, eşlerden biri açısından sorun haline gelmesi durumunda cinsel ilişkinin sağlıklı olması beklenemez. Bunun gibi kaygıları aşmak için, doktorunuza açılmalı ve sorunun kolay bir şekilde çözümlenmesini sağlamalısınız. genital estetiğin yapılmasıyla, kadının kendine duyduğu özgüven artacak, kendini iyi hissetmesi ve yaşadığı cinsel ilişkiden zevk alması sağlanacaktır. Yapılacak operasyonla kadının mutsuz olması engellenecek, kendini daha güzel ve çekici hissedecektir.





GENİTAL ESTETİK HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Kadınları doğum sonrası oluşan kalıcı esneme yani sünme nedeniyle yapılır.

Bazı kadınlarda doğuştan küçük dudakların asimetrisi farklıysa estetik yapılmalıdır.

Fil kulağı gibi geniş yüzeyli olursa estetik uygulanabilir.

Zorlu doğumlarda dışına uygulanan kesi sebebiyle, cinsel ilişkide tatmin engellendiğinde yapılır.

İdrar kesesi ve rektumun anüsten önce son bölümlerinde sarkma olduğunda, cinsel fonksiyon bozukluğu ve idrar kaçırma sorunları oluşabilir. Bu durum rahim sarkması sebebi olabilir. Bu nedenle vajinal estetik yaptırılabilir.

İç dudak küçültme (Labioplasti)

Genital estetik için iç dudaklarda oluşan sarkmalar, çoğu kadında sorun haline gelebilir. Estetik ve güzel görünmek isteyen kadınların bu yüzden iç dudak küçültme operasyonlarına rağbet ettiği gözlenmektedir. Genital içinde kıvrımlı bir yapıya sahip olan iç dudaklar, klitorisin üstünden başlayarak, genişler ve arka tarafa doğru uzanır. Buradan genital bölge ağzı kenarlarında incelir ve kaybolur. Her kadında farklı büyüklüğe sahip olan iç dudaklar, ayakta dururken dış dudakların arasına girerek, dışa taşma yapmaz. İç dudakların büyük olması halinde ise dış dudakların arasından sarkarak estetik görünümün bozulmasına sebep olur. Bu büyüklük bazı hallerde tek taraflı olabilir, bu durum asimetrik bir görüntüye sebep olur. İç dudak renginde yaşanan farklılıklarda, kadınları rahatsız eden bir durumdur. Bu hoşnutsuzluklar genital estetik operasyonu gündeme getirir.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr . Hasan Yıldız, genital bölgedeki bozulmaların nedenlerini anlatarak tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. Op. Dr. Hasan Yıldız, " İlerleyen yaş, yapılan doğumlar, genetik faktörler, doğuştan , hızlı kilo alıp verme gibi nedenlerden dolayı kadının genital bölgesinde bozulmalar oluşabiliyor. Bu sorun kadının cinsel birliktelik sırasında ağrı, acı duyması, ilişkiden haz alamama gibi durumlara neden olurken cinsel yaşamın kalitesi de düşüyor. Dahada ilerleyen zamanlarda ise tamamen cinsel hayattan soğumalara yol açıyor. Ayrıca kot pantolon, bikini, iç çamaşırı, tayt benzeri dar kıyafetler giyildiğinde de ağrı , acı ve görüntü açısından da özgüven eksikliği oluşuyor. Oysa çok kısa süren genital estetik operasyonları ile genital bölgede oluşan tüm bozukluklar giderilebilir. Hastalar operasyon sonrası kısa sürede iş ve sosyal hayatına dönebiliyor. İşlemler sonrası alınan sonuçlar olumlu oluyor. Başarılı genital estetik operasyonları sonrasında kadınlar genital bölgelerinde estetik bir görünüme kavuşuyor, kendilerini daha iyi hissediyor ve özgüveni artıyor. Cinsel ilişkide ağrı yaşamıyor, zorluk çekmiyor ve aldığı zevk daha fazla oluyor. Spor kıyafetleri, tayt, mayo ya da bikini giydiği zaman ağrı acı şikayetleri de son bulmuş oluyor" diye konuştu