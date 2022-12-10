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Haberler Sağlık Cildin 6 düşmanına dikkat!

Cildin 6 düşmanına dikkat!

10.12.2022

Cildin 6 düşmanına dikkat!

1. AZ SU İÇMEK: SU', cildin nemini korumak gereklidir. Su tüketimi sayesinde cilt toksinlerden kurtulur. Toksinler atılamazsa ciltte mat görünüm, kuruluk, kırışıklarda fazlalaşma meydana gelir.

2. UYKUSUZLUK: CİLT uyku sırasında kendini yeniler ve onarır. Kendini yenileyemeyen ciltte erken yaşlanma belirtileri, daha fazla akne oluşumu, göz altı morlukları gibi sorunlar ortaya çıkar.

3. KAŞ ÇATMA HAREKETİ: KAŞ çatma veya kızma gibi mimik hareketleri sürekli tekrarlandığı zaman kaş arasında çizgi şeklinde kırışıklıklar oluşur.

4. STRES: FAZLA stres halinde, kortizol ve adrenalin gibi hormonlar artışa geçer. Bu artış ciltte kan akışını yavaşlatır. Bunun ardından da cilt sağlığının yapı taşlarından hyaluronik asit ve kollajen sentezi azalır. Cilt matlaşır, kurur ve kırışıklıklar artar.

5. ŞEKER VE TUZ: FAZLA şeker ciltteki kolajen liflerine yapışır ve bu durumda cilt esnekliğini kaybeder.Esnekliğini kaybeden cilt zamanla sarkar. Ayrıca tuz tüketimi de ciltte şişkinlik oluşturur.

6. KÖTÜ BESLENME: SAĞLIKSIZ beslenme cildin hızlı yaşlanmasına yol açar. Tek yönlü beslenmek, ihtiyaç olan vitaminlerin yeteri kadar alınmasını engeller. Cilt besinsiz kalır ve yaşlanır.

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