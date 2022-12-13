Bilinçsiz vitamin almak akciğer kanserini tetikler

ONKOLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, bilinçsizce kullanılan yüksek doz takviye vitaminlerin akciğer kanseri riskini artırabileceğini belirterek, yapılan araştırmaların sigara içen erkeklerde fazla alınan B6 ve B12 vitaminlerinin akciğer kanserini yüzde 40'a kadar artırdığını gösterdiğini bildirdi. Sakin, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için sık kullanılan vitaminler ve besin takviyelerine karşı uyarılarda bulundu.

DOÇ. Dr. Sakin, bilinçsizce kullanılan takviye vitaminlerin kanser riskini azaltmak yerine riski artırabileceğini aktararak, "Uzun süredir yüksek doz B6 ve B12 vitamin takviyelerinin kullanımı ile akciğer kanseri riski arasında bağlantı olduğu düşünülüyor. 10 yılın üzerinde bu takviyeleri alan erkeklerde, hiç kullanmayanlara göre yüzde 40'a kadar daha fazla akciğer kanseri görüldüğü ve bu riskin sigara içenlerde özellikle yükseldiği ortaya konulmuş" değerlendirmesini yaptı. "2018'de dünyada 2.1 milyon kişiye akciğer kanseri teşhisi konulduğuna dikkati çeken Sakin. "Bu kişilerden 1.8 milyonu öldü. Sigara ile mücadele çabaları sayesinde akciğer kanseri sıklığının azaltması muhtemel hale geldi. Tütün ve tütün mamulleri akciğer kanseri için risk faktörü. Pasif dumana maruz kalmak da bu hastalığın bir nedeni" dedi.