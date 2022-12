‘Kırmızı et ve tavukla kaslarınızı koruyun’

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme tüm yaş gruplarında olduğu gibi çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimi için de çok büyük önem taşıyor. Özellikle okullarda bir arada bulunan çocuklar ve sosyal hareketliliği yüksek olan gençlerin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması, korona ve diğer virüslerin toplumdaki yayılımını da yakından etkiliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nurdan Çeliktaş, kononavirüsün yanı sıra nezle ve gribin de mevsim itibariyle sık görülen rahatsızlıklar arasında yer aldığına dikkat çekerek, sağlıklı beslenmenin önemine işaret etti.

'ÇİĞ KURUYEMİŞ YENMELİ'

Çocuk gelişiminde, dokuların onarımında ve kaslarımızın korunmasında kırmızı etin ve tavuk tüketiminin önemli olduğuna değinen Nurdan Çeliktaş, "Kas ve dokularımızı korumada görevli olduğu için tavuk ve kırmızı et tüketiminin düzenli olarak yapılması gerekiyor. Tavuk çinko kaynağı, kırmızı et de demir kaynağıdır. Kırmızı et, sakatatlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, pekmez, kurutulmuş meyveler demir açısından zengindir" dedi. Çiğ badem, çiğ ceviz, çiğ fındık gibi sert kabuklu kuruyemişlerin de E vitamini ve selenyum zengini olduğunu belirten Çeliktaş, özellikle çocukların ve gençlerin günlük beslenmesinde 15- 20 tane tüketmeleri gerektiğini söyledi.

NELER TÜKETMELİSİNİZ

Güçlü bağışıklık için kış mevsiminde sebze tüketilmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Nurdan Çeliktaş şöyle devam etti: "Selenyum, A vitamini, C vitamini, E vitamini gibi vitaminler antioksidandır. Brokoli A ve C vitamininden, havuç A vitamininden, kivi C vitaminden zengindir. Bu yüzden brokoli, karnabahar, pırasa, kereviz, havuç, Brüksel lahanası gibi sebzeler; kivi, portakal, elma, greyfurt, ananas, mandalina gibi meyveler tüketilmelidir.

Süt, peynir, yoğurt gibi süt ürünleri hem kalsiyum hem de D vitamini içerir. Ayrıca deniz ürünlerinde, yumurtanın sarısında, güneş görmüş mantar türlerinde de bulunur. Somon, hamsi, istavrit gibi balıklarda bulunan omega 3 yağ asidi virüs ve bakterilerle savaşmada etkili olduğu gibi beyin fonksiyonlarının gelişiminde de etkilidir. Balıktan haftada iki üç kez fayda sağlanmalıdır" diye konuştu.

SİNDİRİM SİSTEMİNİN SİGORTASI BAKLAGİLLER

BESLENME ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Nurdan Çeliktaş, "Kışın hareketin azalması ile sindirim probleminin önüne geçilmesi için posa içeriği yüksek nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye gibi kurubaklagillere de haftada iki üç kez yer verilmelidir" açıklamasında bulundu.

ÇELİKTAŞ, "Şeker ve şekerli besinlerden, hamur gıdalarından uzak durup posa içeriği yüksek tam tahıllı ekmek, bulgur gibi tahıllara da belli ölçüde yer verilmelidir. Ayrıca su vücut ısısının dengelenmesini ve toksin maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Bu yüzden günlük 1.5 ile 2.5 litre içilmelidir" ifadelerini kullandı.