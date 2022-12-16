Hastalıklardan koruyan yedi besin önerisi

Soğuk havaların olumsuz etkilerini en aza indirmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için kışın doğru beslenmeye daha fazla dikkat etmek gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, "Güçlü bir savunma mekanizmasının temelinde et, süt, yoğurt, peynir, meyve, sebze ve ekmek gruplarını içeren dengeli beslenme ile birlikte antioksidanlardan zengin besinlerin tüketilmesi yer alır. Zencefil, zerdeçal, sarımsak- soğan, fermente gıdalar, yağlı tohumlar, keten tohumu ve sebze-meyveler de hastalıklardan korunmada etkilidir" dedi.

Uka, hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıraladı:

KURKUMİN ÖNEMLİ BİLEŞEN

ZENCEFİL: Antioksidan kaynağı olan C vitaminden zengin olmasının yanında B6 vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, fosfor ve lif açısından yüksek besin değerine sahiptir. Vücudumuzdaki birçok sisteme faydasının yanında en önemli yararı enfeksiyonlardan korumak ve bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Özellikle doğal, taze zencefil tüketmek öksürük ve kas ağrısı şikâyetlerinizin önüne geçer.

ZERDEÇAL: Zerdeçalın içerisindeki ana aktif madde olan kurkumin, bu besinin vücuda sağladığı olumlu etkilerin birçoğundan sorumlu olan oldukça önemli bir bileşendir. Kurkumin; antiviral, antibakteriyel, antiinflamatuvar, antioksidan, antidiyabetik gibi özellikleri ile bilimsel çalışmalarla gösterilmiş zerdeçalın en aktif formudur. Kurkuminin, tümör hücrelerinin yok edilmesinden bağışıklık sisteminin aktivasyonuna kadar birçok etkisi mevcuttur. Güçlü antienflamatuvar özelliği olan zerdeçal, günde bir yemek kaşığı tüketildiğinde günlük demir ihtiyacının yüzde 16'sı, potasyum ihtiyacının yüzde 5'i, manganez ihtiyacının yüzde 26'sı ve C vitamini ihtiyacının yüzde 3'ü karşılanır.

KETEN TOHUMU: Bitkisel bir Omega 3 kaynağı olan keten tohumu B12, K ve E vitaminleri bakımından da zengindir. Aynı zamanda linamarin gibi faydalı bileşikler içermektedir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan keten tohumu, bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğine sahiptir.

FERMENTE GIDALAR: Kefir, yoğurt, turşu, zeytin gibi fermente gıdalar içerdikleri yararlı mikroorganizmalarla bağışıklık sistemi için vazgeçilmezdir. Probiyotik etkisi gösteren fermente gıdalar özellikle bağırsak florasını geliştirerek bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlarlar.

C VİTAMİNİ VAZGEÇİLMEZ

SARIMSAK-SOĞAN: Vücudumuzda üretilen çok güçlü bir antioksidan olan glutatyon, birçok hastalığın sebebi sayılan serbest radikalleri hücre içinde yok etmektedir. Glutatyon üretimi, soğanın içinde bulunan 'cystein' maddesi ve sarımsak içerdiği 'allicin' sayesinde sağlanmaktadır. Beslenmenize soğan ve sarımsak tüketimini eklemek, bağışıklık sisteminizi destekler ve birçok hastalığın oluşumunun önüne geçilir.

SEBZE-MEYVE: SEBZE ve meyveler sahip oldukları antioksidanlar (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirler ve hastalıklara karşı vücut direncini artırırlar. Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, mandalina, nar, limon, kivi, çilek, enginar içlerinde yüksek miktarda C vitamini ve havuç, ıspanak, domates, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren 'beta karoten' içerir. Bu nedenle hastalıklardan korunmak için günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmelidir.

YAĞLI TOHUMLAR:

Ceviz, badem, fındık gibi yararlı yağ tohumlar güçlü bir antioksidan özellik taşıyan E vitamininden oldukça zengindir. Bu nedenle günde 1 kâse yağlı tohuma ara öğünlerde yer verilmelidir.