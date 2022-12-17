‘Üçlü salgın’ın ilacı doğru beslenme

SON günlerde üst solunum yolu hastalıklarında vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor. Covid-19, grip ve solunum sinsityal virüsünün birleşimiyle ortaya çıkan "üçlü salgın", başta çocuk ve yaşlılar olmak üzere herkesi tehdit ediyor.



BOL BOL SU TÜKETİN

YAŞAR Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sağlıklı ve dengeli beslenmenin salgınlarla mücadelenin en kolay yolu olduğunu belirtti. Su tüketiminin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Uzel, "Su, bireyleri gün boyu zinde tutabilecek en ekonomik besin araçlarından bir tanesidir. Unutulmamalıdır ki hiçbir fiziksel aktivite yapılmasa dahi solunum, terleme, idrar ve dışkı gibi yollardan vücut su kaybeder. Bu yüzden su tüketimini sıcaklıklar azalsa bile ihmal edilmemelidir" dedi. Doç. Dr. Uzel, "Güne iyi bir kahvaltı ile başlayarak vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren yiyecekler seçilmelidir. Özellikle E vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Bağışıklığı güçlendiren besinler brokoli, cibez, radika, portakal, yeşil çay, yumurta, bal kabağı, taze kırmızıbiber, ıspanak, domates, yoğurt gibi farklı alternatifler şeklinde belirtilebilir. Portakal ve mandalinadan günde 2-3 adet tüketilmesi günlük C vitamini ihtiyacına ulaşılmasında önemli katkı sağlar" dedi.

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