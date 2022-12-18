Yerli malına destek geleceğe yatırım

Geçirdiğimiz 12-18 aralık haftası okullarda öğrencilerin evden getirdiği yiyecekleri paylaşması ile kutlanan Yerli Malı Haftası idi.

I. Dünya Savaşı sonrasında ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı toplumsal farkındalığı arttırmak için Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında İzmir'de toplanan kongrede yerli ürün üretiminin ve tüketiminin desteklenmesi yönünde kararlar alınmış ve 1949 yılından itibaren de bu hafta Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Özellikle çocuklarda yerli ürün tüketimi bilinci oluşturmak için okullarda Yerli Malı Haftası etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrenciler ülkemizde yetişen meyve, sebze ve kuruyemiş gibi besinleri veya annelerinin evde hazırladığı yaprak sarması, kısır, kek, börek, çörek gibi atıştırmalıkları okula götürür, arkadaşları ile paylaşırlar. Sizler de evlerinizde çocuklarınızla bu akşam yerli malı gecesi düzenlemeye ne dersiniz? Yerel ürün tüketimi ve üreticinin desteklenmesi oldukça önemlidir.

SAĞLIĞA FAYDALI

Yerli ürün tüketimi dünyamız ve sağlığımız için oldukça önemli. Yerel üretim; kültürel değerleri, çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumamıza yardımcı olur. Üzerinde yaşadığımız topraklardan çıkan ya da bu topraklarda üretilen her şey ekonomimize can katar. Bu konuda hepimiz çok şanslıyız.

BESİN İSRAFI ÖNLENMELİ

BU konuda önceliğiniz besin israfını önlemek olmalı. Bu çevre kirliliğini de önemli derecede azaltacaktır. Ayrıca bir ürün satın alırken nerden geldiğini, kimin ürettiğini ve bu aşamada hangi yöntemlerin kullandığını da sorgulamalısınız. Eğer sürdürülebilir ve yerel kaynaklardan satın alma oranımız artarsa, pek çok firmayı da sürdürülebilir ve yerli üretim uygulamalarına yönlendirebiliriz. Yerli üretimin artması halinde yerel ekonomilerin gücü de artar ve bu durum kırsaldan kentlere göçü azaltır. Geleceğinizi düşünüyorsanız alışveriş yaparken yerel ürünlere öncelik vermenizi tavsiye ediyorum. Emin olun pişman olmayacaksınız.