Demirhindi mucizesiyle soğuk algınlığına son

ÖZELLİKLE kış mevsiminde hastalıklara bağlı olarak bağışıklığı güçlendirmek için insanlar şifayı bitkilerde aramaya başladı. Birçok hastalığa derman olan demirhindi Osmanlı mutfağında da sık sık yer buluyordu.

AĞRI KESİCİ ETKİLİ

İÇERDİĞİ vitaminlerin ve minerallerin etkisiyle antioksidan özelliği öne çıkan demirhindi öncelikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi mevsimsel ve alerjik hastalıklar olmak üzere kalp ve damar hastalıkları gibi vücut direncine ihtiyaç duyulan hastalıklar için de etkilidir.

Müshil özellikli olduğu için bağırsaklarda meydana gelen kabızlık, iltihap gibi çoğu problemi de çözer. Bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır. Oldukça güçlü bir meyve olan demirhindinin tüketilmeden önce kesinlikle bir hekimin onayının alınması gerekiyor