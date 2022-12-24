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Haberler Sağlık Birincinin adı değişmedi

Birincinin adı değişmedi

24.12.2022

Birincinin adı değişmedi

HAFTA içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da programı, 22 Aralık yayınıyla en çok izlenen program oldu. Gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde %7,96 izlenme oranı ve %31,52 izlenme payı alarak birinciliği elde etti.

Programa Çanakkale'den katılan 22 yaşındaki İrem Doğan, annesi Yeliz Doğan'ın yaklaşık 1 milyon liraya yakın parayı kripto paraya yatırdığını ve ortadan kaybolduğunu söylemişti. Doğan'ın 'hem annemi aramak istiyorum, hem de anneme hesap sormak istiyorum' sözleri programa damga vurdu.

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