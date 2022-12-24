Kalp ameliyatlarında kapalı yöntem konforu

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tevfik Güneş, teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda kalp ameliyatlarının da gelişerek küçük kesilerle yapılır hale geldiğini belirtti. Kapalı kalp ameliyatlarından sonra iyileşme süresinin kısaldığını da belirten Doç. Dr. Güneş, "Böylece hastanın konfor seviyesi artmıştır. Küçük kesi yöntemi hem işlem sırasında hem de işlem sonrasında yaşam kalitesini yükselten önemli avantajlar sağlamakta" diye konuştu.

AVANTAJLARI NELER?

Klasik yöntemlerle yapılan kalp ameliyatlarının, hastanın göğüs kemiğinin tamamen açılarak yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Güneş, "Küçük kesi ile yapılan kalp ameliyatlarında ise, meme altı veya meme yanından göğüs kemiğine doğru açılan 6-7 cm lik kesi yardımıyla kaburgalar arasından girilerek hasta sağlığına kavuşabilmektedir. Kapalı kalp ameliyatları özellikle kalp damarlarına by-pass, kalp kapakçıklarının değişimi ve tamiri, ayrıca bazı kalp deliklerinin kapatılmasında, kalp içi tümörlerin çıkarılmasında başarıyla yapılabilmektedir" dedi.

1-Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda hasta ameliyattan sonra taburcu olduğu andan itibaren istediği şekilde yatabilir, kendisini iyi hissettiği andan itibaren araba kullanmak, kısa süre (3 hafta) sonra yüzmek, yük taşımak gibi ameliyat öncesi yaptığı her eylemi rahatlıkla gerçekleştirebilir.

2- Küçük kesi ile yapılan by-pass ameliyatlarında, kesinin boyutu kısa olduğundan, özellikle kadınlarda meme altı yapılan işlemlerde, memenin doğal yapısı gereği kesiyi örteceğinden, hastalarımız ameliyat izinden rahatsız olmaz.

3- Ameliyat sonrası ağrıların daha az hissedilmesi, kemikte meydana gelen hasar daha az olduğundan, ameliyatın ardından hastanın daha rahat hareket edebiliyor olması, diğer tercih sebepleridir.

4- Hastanede geçirilen süre daha kısadır

5- Kapalı kalp ameliyatlarında yaş sınırı yoktur.

6- Açık yöntem ile yapılan baypas ameliyatlarının tümü küçük kesi (Kapalı yöntem) ile de yapılabilir.