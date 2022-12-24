Katarakt görüşünüzü bozmasın

Katarakt oldukça sık rastlanılan bir sağlık sorunu. Özel Atagöz Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, "Katarakt, gözünüzün doğal merceğinin bulanıklaşmasıdır. Gözümüzün içinde doğal bir merceğimiz var. Lens, görmemize yardımcı olmak için göze gelen ışık ışınlarını odaklar. Kataraktınız varsa, merceğiniz saydamlığını yitirmiştir. Bu, sisli veya tozlu bir arabanın ön camından bakmak gibidir. Katarakt ile her şey bulanık, puslu veya daha az renkli görünür" dedi.

Kataraktın belirtilerini anlatan Op. Dr. Saklamaz, "Bulanık görüşe sahip olmak, kataraktlı gözün çift görmesi, ışığa ekstra duyarlı olmak, geceleri iyi görmekte güçlük çekme veya okurken daha fazla ışığa ihtiyaç duyma, parlak renkleri soluk veya sarı olarak görme kataraktın belirtileri arasında yer almakta" dedi.

MERCEK BULANIKLAŞIYOR

Dr. Saklamaz, "Kataraktın en yaygın sebebi yaşlanmadır. Diğer nedenleri de ailede kataraktın bulunması, diyabet gibi bazı tıbbi problemlere sahip olmak, sigara içmek, üst vücudunuzda göz yaralanması, göz ameliyatı veya radyasyon tedavisi görmüş olmak, güneş gözlükleri olmadan güneşte çok zaman geçirmiş olmak, erken katarakt oluşumuna neden olabilecek kortikosteroidler gibi bazı ilaçların kullanılması sayılabilir" dedi. Yaşa bağlı kataraktların çoğunun yavaş yavaş geliştiğini belirten Op. Dr. Saklamaz, "Diğer kataraktlar, örneğin genç insanlarda veya diyabetlilerde olduğu gibi daha hızlı gelişebilir. Gözlerinizi güneş ışığından korumak bunu yapmanın en iyi yoludur. Güneşin ultraviyole (UV) ışık ışınlarını engelleyen güneş gözlüğü takın. Ayrıca şeffaf, UV önleyici kaplamaya sahip normal gözlükler takabilirsiniz" dedi.

AMELİYAT OLMALI MI?

"Katarakt ancak ameliyatla giderilebilir" diyen Op. Dr. Saklamaz şöyle konuştu: "Katarakt belirtileriniz sizi çok rahatsız etmiyorsa, kataraktı aldırmak zorunda değilsiniz. Daha iyi görmenize yardımcı olması için yeni bir gözlük reçetesine ihtiyacınız olabilir. Katarakt sizi istediğiniz veya yapmanız gereken şeyleri yapmaktan alıkoyuyorsa ameliyatı düşünmelisiniz."