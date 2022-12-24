SATUGEM Muğla’da faaliyetlerine başladı

SAĞLIK Turizmi Geliştirme Merkezi Ege Bölgesi'nde İzmir ve Aydın'dan sonra Muğla'da faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda SATUGEM özel hastaneler, tıp merkezleri, poliklnikler, hekim muayenehaneleri, ağız ve diş sağlığı poliklinikleriyle çalışmalar yapacak.

SATUGEM Kurucusu Cemaleddin Saraç Muğla'nın sağlık turizmi ve turist sağlığı açısından önem arz ettiğini belirterek, "Özellikle Nisan ve Ekim ayları arasında olmak üzere başta Muğla merkez olmak üzere Fethiye, Dalaman, Marmaris, Bodrum ve diğer ilçeleri de ele aldığımızda 2 buçuk milyon olan mevcut nüfusun 10 milyona yaklaştığını görüyoruz. Bu kapsamda hem sağlık turizmi hem de turist sağlığı açısından Muğla önemli bir merkez. Çalışmalarda sağlık kuruluşlarının sağlık turizmi açısından potansiyellerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağız" dedi.

Hali hazırda Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Rusya, İspanya, Portekiz, İsveç, Karadağ, Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya'dan Türkiye'ye sağlık turizmi kapasitesini geliştirdiklerini hatırlatan Saraç, "Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Aydın, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Samsun, Adana ve Mersin olmak üzere 12 ilde, 40 kişilik uzman ekiple, 11 dilde tercüme desteğiyle 9 hastane, 10 tıp merkezi ve 56 uzman doktor muayenehanesi ile birlikte kapasite geliştirme çalışmaları yapmaktayız. Yurtdışında 20 ülkede hizmet ağını geliştiriyoruz" dedi.