Tam dişsiz hastalarda bir günde tedavi

Diş Hekimi Eren Alayvaz, yıllardır dişi olmayan veya dişleri olduğu halde dişsiz kalmaktan korkup dişlerini çektirmeyen tedavilerini öteleyen hastaların tek günde implant tedavisi sonrası dişlerine yeniden kavuşmalarının mümkün olduğunu söyledi.

TEDAVİ ERTELENMEMELİ

All On For veya All On Six yani dört veya altı implant üzerine tam çene diş yapım tekniğini anlatan Dt. Alayvaz, "Muayene sonrası hastaya uygun tedavi planını çıkarılır. Operasyonda gerekli tüm malzemeler önceden ayarlanıp implant operasyonunu takiben hastadan ölçü alınıp geçici süreyle kullanacağı estetiği fonksiyonu ve fonasyonu sağlayacak dişler birkaç saat içinde hazırlanıp hastaya takılabilmekte. Burada hastanın ağzında dikişler olacağından olabildiğince temiz bakması ve uyması gereken kurallara dikkat etmesi gerekir. İyi yapılmış bir tedavi sonrasında hastamız da kurallara uyduğu taktirde başarı kaçınılmazdır" dedi.

Özellikle ön tek diş eksikliğinde hastaların estetik sebeplerden ötürü diş çekimini geciktirdiklerini kaydeden Dt. Alayvaz, "Ertelenen işlemler sağlık sorunlarını getiriyor, kolaylıkla çözülebilecek işlemleri daha da güçleştirir. Ön diş çekimlerinde çekimi yapıldıktan sonra birkaç saat içinde diş implantı uygulanır ve protez diş çekilen dişin yerini almak üzere geçici olarak takılır. Bu durumda klinikten hem dişli hem de sağlıklı bir şekilde çıkmış olursunuz" dedi.