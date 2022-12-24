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Haberler Sağlık Vajinismus tedavi edilebilir bir sorundur

Vajinismus tedavi edilebilir bir sorundur

24.12.2022

Vajinismus tedavi edilebilir bir sorundur

VAJİNİSMUS ülkemizde her 10 kadından birisinde rastlanılan bir sorun. Özel İzmir Can Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Latife Buket Saçkıran, vajinismusun tedavi edilebilir bir sorun olduğunu söyledi. Vajinismusun belirtilerinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini kaydeden Op. Dr. Saçkıran, "Vajinismus hastalarının pek çoğunda ilişki hiçbir şekilde gerçekleşemez. Bir kısmında ilk bir veya birkaç deneme olmuş, ancak gerisi gelmemiştir. Daha az bir bölümünde ise ilişkiler oldukça zor ve acılı bir şekilde gerçekleşir" dedi.

MUTLAKA YARDIM ALINMALI
OP. Dr. Saçkıran şöyle konuştu: "Kasılma, beyinden kaynaklanan vücudun bir refleks 'kendisini koruma' mekanizmasıdır. Vajen girişi adeta bir duvar gibidir. Eş tarafından çok fazla zorlanırsa da gerçek anlamda ağrı hissedilmeye başlar." Vajinismus sorunu yaşayan hastaların mutlaka profesyonel yardım almaları gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Saçkıran, "Aksi halde sorun her geçen gün büyüyerek işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Geç kalmadan bu konunun uzmanları tarafından tedavi edilmesi gerekir" dedi.

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