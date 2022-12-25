Epiretinal membran hastalığı görme kaybına yol açabilir

Halk arasında gözde zar oluşması olarak bilinen Epiretinal membran hastalığı 55-60 yaş sonrası ortaya çıkarak görme kaybı ve bozukluklarına neden olabiliyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, "Epiretinal membran hastalığı genellikle tek gözü etkiler. Bunlar göze alınan darbeler, retinada yırtık oluşması, daha önceden geçirilmiş göz ameliyatları gibi sebeplerdir. Epiretinal membran ilk başlarda belirti vermez. Ancak zar kalınlaşmaya başladıkça görme merkezinde kırışıklığa neden olur ve görmede azalma, düz çizgilerde eğrilme şikayetlerine yol açar. İlerlemiş durumlarda bu şikayetler oldukça rahatsızlık verir" diye konuştu. Yalnızca ameliyat ile tedavi edilebildiğini dile getiren Prof. Dr. Tansu Erakgün, "Epiretinal membranın ilaçla tedavisi yoktur. Vitrektomi denilen cerrahi müdahale uygulanır. Ameliyatta büzüşmeye sebep olan zar soyularak temizlenir. Erken dönemde uygulanan vitrektomi ile çok iyi görme artışı sağlanır. Gecikmiş durumlarda da ameliyat yapılır ancak görme artışı beklentisi daha düşük olmalıdır" diye konuştu.

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