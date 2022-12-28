Hamilelik kramplarını hafifletebilirsiniz

HAMILELIK döneminde fizyolojik ve psikolojik bazı etkiler meydana geliyor. Bunlardan biri de hamilelik krampları. Hamileliğin özellikle yaklaşık 20. hafta sonrasında başlayan ve bazı durumda çok ağrılı olabilen bu kas kasılmaları rahatsızlık veren bir sorundur.

BOL BOL SU İÇİN

BU doku spazmları hamilelikte, kalsiyum ve magnezyum eksikliği nedeniyle meydana gelir. Hamilelikte, anne karnındaki fetüs sürekli büyür. Büyüme ile beraber enerji, vitamin ve mineral ihtiyacı artar. Bu sebeple hamilelerin fetüsün bu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bazı minerallerin takviyesinden faydalanmaları gerekir. Uzmanlar, hamilelikte yaşanan kramplara karşı bazı önerilerde bulunuyor: Gün içinde hafif ve tempolu yürüyüşler yapılmalı, ayakkabı olarak yarım topuklu ayakkabı kullanılmalı, uzun süre ayakta durmaktan ya da oturmaktan kaçınılmalı, bacak bacak üstüne atılmamalı, bol bol sıvı tüketilmeli, fazla kilo almamaya özen gösterilmeli ve uyumadan önce ılık olarak bir duş yapılmalı.