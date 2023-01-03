Doğanın kadınlara armağanı: Hayıt

BİNLERCE yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan, "namus ağacı, rahip biberi, ayıt, acı ayıt" isimleri ile de bilinen "hayıt" bitkisi, kadın hastalıklarında olumlu etkiler gerçekleştiriyor. Bitkinin dalları, çiçekleri, yaprakları ve meyveleri antik dönemden beri dini törenlerde, günlük yaşantıda ve sağlık alanında da kullanılıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (FİTOMER) Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, bitkinin ülkemiz için oldukça önem taşıdığından söz ederek Karacahayıt, Karahayıt ve Hayıtlı köyleri gibi bazı yerleşim yerlerinin ismini bu bitkiden aldığına değindi.

Hayıt bitkisinin özellikle kadın hastalıkları üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Murat Kartal, yapılan araştırmalarla birlikte bu bitkinin prolaktin hormonu seviyesini düşürüp, progesteron ve östrojen hormonları seviyelerini arttırarak kadınların hormonal dengelerini düzenlediğini belirtti.

KISIRLIKTAN MENOPOZA

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Bölümü Öğretim Üyesi olarak da görev yapan ve hayıt otunun kadınlara faydasının saymakla bitmeyeceğini açıklayan Prof. Dr. Murat Kartal, "Kısırlıktan adet düzensizliğine kadar birçok kadın hastalığında etkili olan hayıt otu, reçeteli ilaçlar ve gıda takviyelerinde, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaygın bir şekilde kullanılıyor. Kadınlarda adet dönemi öncesi gerginlik sendromu, kısırlık, adet görememe, adet düzensizliği ve mastalji (meme ağrısı) gibi birçok soruna çözüm olan bu mucizevi bitki östrojen hormonu miktarının yükselmesini sağlayarak menopoz döneminde görülen ateş basması, duygu-durum bozukluğu, sinirlilik, rahim kanaması, uyku bozukluğu gibi semptomlara da iyi geliyor" şeklinde konuştu.