“Hacamat ne zaman yaptırılmalı?”

Fikriyat.com tarafından hazırlanan "Sağlık Arası" programının yeni bölümünde hacamat konusu ele alındı.

Alanında uzman doktorlarla röportaj yapılan Sağlık Arası programının bu haftaki konusu hacamat. Geçmişi antik çağlara kadar uzanan bu kupa uygulaması, migrenden romatizmal hastalıklara kadar pek çok hastalığa fayda sağlıyor.

Programın konuğu olan Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit, hacamatın daha çok baş ağrısı, migren, romatizmal ve ateşli hastalıkların tedavisinde tercih edilen geleneksel tıp yöntemlerinden biri olduğunu belirtti.

Koçyiğit, hacamatın faydalarından bahsederken bu uygulamanın vücutta atılamayan toksik maddelerin alınmasını sağladığını söyledi: "Vücudumuzda bazı toksinler zaman içerisinde birikiyor, atılamadığı takdirde vücudumuzda ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Özellikle sırt bölgemizde lenfatik sistem dediğimiz toksinleri alan sistem, biraz daha zayıf olduğundan orada toksik maddeler özellikle de ağır metaller birikebiliyor. Hacamat ile birlikte, özellikle yaş kupa dediğimiz kupa tedavisiyle birlikte, atılamayan toksik maddeler alınabiliyor."

Programda, hacamatın aynı zamanda bir detoks olduğunu da söyleyen Koçyiğit, bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini yılda iki ya da üç kez yaptırılmasının ise yeterli olacağını ekledi.

Hacamat yaptırırken en önemli husus ise Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı merkezlerin tercih edilmesi. Aksi takdirde ciddi komplikasyonlarla karşılaşılabilir.