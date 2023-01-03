Kana kan katan besinler

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ:

KEÇİBOYNUZU pekmezi içerisinde bulundurduğu demir, mineral ve vitaminlerin etkisiyle en hızlı kan yapan yiyeceklerin arasındadır. Kahvaltı rutininize ekleyeceğiniz birkaç kaşık keçiboynuzu pekmezi hem vücudunuzdaki kan oranını arttıracak hem de sağlığınıza katkıda bulunacaktır. Pekmez seçerken dikkat etmeniz gereken nokta ise içerisinde ilave şeker barındırmamasıdır. Çünkü keçiboynuzunda yeterince şeker mevcuttur.

ISPANAK:

DEMİR oranı bakımından zengin besinlerden biri olan ıspanak en çok kan yapan yiyecekler arasındadır. Kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelirken içerisindeki vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Haftada en az bir kez öğlen ya da akşam yemeklerinizde ıspanağı tercih edebilirsiniz.

ÇEKİRDEKLİ SİYAH KURU ÜZÜM:

HER gün tüketilen çekirdekli siyah kuru üzüm kanı sulandırıcı etkiye sahiptir. Bununla birlikte hem enerji deposudur hem de kalp ve beyin için çok yararlıdır. Canınız tatlı çektiği zamanlarda tüketebilir, ara öğünlerde tercih edebilir ya da çerez tabağınıza dahil edebilirsiniz.

YEŞİL MERCİMEK:

YEŞİL mercimeğin içindeki demir, magnezyum ve çinko kırmızı kan hücrelerinin oluşmasında önemli rol oynuyor. Buna bağlı olarak da yorgunluk gibi belirtileri azaltıyor. Yeşil mercimek çorba olarak tüketilebileceği gibi haşlanıp salatalarda da kullanılabilir.

KIRMIZI ET:

NEREDEYSE en önemli demir kaynağı olan kırmızı et günlük hayatta tüketilmesi gereken bir besindir. Birçok faydasının yanında gıdalardan alınan demirin sindirilmesinde büyük bir etkiye sahiptir.

PORTAKAL:

C vitamini vücutta demir emilimini çok daha hızlı bir şekilde artıracağı için bol bol tüketilmesi gerekmektedir. Portakal da C vitamini deposu bir meyve olması sebebiyle hem demir oranını artıracak hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

BADEM:

ÖZELLİKLE cilt bakımında çokça tercih edilen badem içerisinde E vitamini bulundurması ile meşhurdur. Demir emilimini artırdığı için kan yapan yiyecekler arasında yer alır. Günde ortalama 4-5 adet tüketilen badem kan hücrelerine destek olurken cildinizi de güzelleştirecektir.

KURU İNCİR:

C vitamini kaynağı kuru incir, her mevsim kan değerini korumaya yardımcı olmak için sofranızda. Kuru inciri tüketerek kansızlığın önüne geçebilirsiniz. Kahvaltıda ya da ara öğünlerde kuru incir tüketimine önem verdiğiniz durumda, kansızlık ve etkilerini önleyebilirsiniz. Vitamin ve mineral açısından zengin bir besin olduğu için kan yapan yiyecekler listenize ekleyebilirsiniz.

KIRMIZI PANCAR:

DAHA çok yemeklerin yanında tercih edilen kırmızı pancar içerisindeki C vitamini sayesinde demirin vücutta emilimini artırır, kan basıncını dengeler. Kansere karşı koruyucu etkilerinin yanında tansiyonu düşürmek için de tercih edilir. Kırmızı pancarı sadece turşu olarak değil cips ve salata olarak hatta suyunu içerek de tüketebilirsiniz.

KARACİĞER:

KARACİĞER içerisindeki demir ve B12 vitaminiyle vücuttaki hemoglobin oranının artırılmasında oldukça etkilidir. Üstelik içindeki A vitamini sayesinde bağışıklık sisteminizi de güçlendirecektir. Sığır karaciğeri, kuzu karaciğeri ve tavuk karaciğerini tercih edebilir ve mümkünse günlük öğünlerinize dahil edebilirsiniz.

TAHİN:

KAHVALTILARDA tüketilmesi sık sık vurgulanan tahin, besin değeri yüksek yiyeceklerden biridir. Bu besinin özellikle de kansızlığa iyi geldiği not edilir. Tahin, kansızlık çeken kişilere enerji ve direnç kazandırabilir. Tahin tüketimi sayesinde bağışıklık sistemi güçlenerek kırmızı kan hücrelerinin artması desteklenebilir.